哈薩克政變是中國公司噩夢　俄媒：北京反應遲鈍險釀災難

撰文：唐飛
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俄羅斯《獨立報》1月20日在題為《哈薩克人更喜歡俄羅斯槍而非中國錢包》的文章中稱，哈薩克的未遂政變迫使中國重新考慮保護自身海外投資的政策。此前，北京堅持不干涉他國內政的原則，但集安組織的成功運作動搖了這一原則。

文章稱，莫斯科對哈薩克伸出了援助之手，中國卻在袖手旁觀。而與此同時，中國在哈薩克經濟上投入了大量資金，中國企業的命運取決於俄羅斯的意願。中國開始改變戰略，嘗試以軍事手段保障新絲綢之路項目。

文章稱，2000年至2017年間，哈薩克從中國獲得了330億美元的投資。當哈薩克爆發騷亂時，莫斯科和北京又回到了各自的角色：一把槍和一個錢包。如今，當地的秩序已經恢復，俄羅斯是安全的主要保障者，而中國則滿足於通過投資維持影響力的一貫作風。

然而，一切都沒有那麼簡單。中國一直在討論以武力保護其經濟利益的必要性。此外，哈薩克不僅是中國的石油和天然氣供應國，也是鈾和銅的供應國。

文章提及，中國對外提供軍事援助的另一個例子是所羅門群島。當那裏爆發騷亂時，北京曾承諾幫助其培訓警察。

俄羅斯高等經濟研究大學國際安全高級研究員卡申（Vasily Kashin）稱，我沒有看到任何跡象表明中國對集體組織的干預感到不滿。中國外長王毅在與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的交談中表示，中方支持集體安全條約組織的行動。這是很自然的：哈薩克的混亂對中國來說將是一場真正的噩夢。

卡申稱，中國對叛亂的反應很奇怪，中國人在騷亂剛開始時的反應，可以說是僵住了，他們避免發表任何聲明。這可以從中國大使館在社交網絡上的賬號中看出來。他們保持了沉默。而直到1月7日，習近平的訊息才傳遞給托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）。

卡申認為，我認為答案是這樣的。自新冠疫情大流行開始以來，中國大使館與東道國的接觸急劇減少，他們仍處於緊急模式，普通外交官很少開會。結果，中國人沒有意識到哈薩克的局勢有多嚴峻，他們也不知道該怎麼辦。直到俄羅斯出手後，他們才宣佈支持現任總統。如此緩慢的反應不會增加中國人的可信度。

卡申稱，如果騷亂沒有得到鎮壓，那麼被攻擊的對象很可能主要是中國企業。畢竟當地的反華情緒相當強烈。雖然哈薩克人與中國有長期接觸的經驗，但並不總是好的，中國的新疆政策也影響到了那裏的哈薩克族。

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