Omicron｜日本愈多地方要求實施防止蔓延措施　擴至16都縣

日本的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情因變種病毒奧密克戎（Omicron）迅速傳播而蔓延，會向中央政府要求實施「防止蔓延等重點措施」的地方政府在1月20日增至10個道府縣。首都圈等13個都縣21日起實施措施，適用期限為1月21日零時至2月13日。



關西3府縣京都、大阪、兵庫，北海道及靜岡縣會在21日下午提出要求。

九州3縣福岡、佐賀、大分料下週提出要求。

福島縣和島根縣19日稱將提出要求。

日本首相岸田文雄19日傍晚在首相官邸召開新冠疫情對策本部會議。他在會後宣布，東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、群馬縣、新潟縣、愛知縣、岐阜縣、三重縣、香川縣、長崎縣、熊本縣、宮崎縣，總計1都12縣自21日起實施「防止蔓延等重點措施」，持續至2月13日。

加上此前的沖繩縣、山口縣以及廣島縣，日本實行「防止蔓延等重點措施」的地區已達到1都15縣。

圖為日本首相岸田文雄2022年1月17日在國會下議院發表施政演說。（AP）

岸田文雄稱今次追加1都12縣實施「防止蔓延等重點措施」，首先是可提前為確保各地醫療體系的正常運轉做準備，其次是通過構築張弛有度的疫情防控政策從而抑制確診人數的增加。

北海道知事鈴木直道在當晚舉行的新聞發布會上表示，北海道21日下午召開防疫對策本部會議，就申請實施「防止蔓延等重點措施」做出決定。

福島縣、島根縣新增確診個案也在不斷增加，因此兩縣知事19日相繼稱，短期內會向日本政府申請實施「防止蔓延等重點措施」。

日本新冠肺炎疫情：圖為1月19日，民眾在東京街頭過馬路。（AP）

日本20日累計確診個案已逾200萬。同日，東京都新增8,638確診個案，連續兩天打破紀錄。

日本《朝日新聞》稱，受到Omicron影響，國內疫情急劇擴散。自該國疫情爆發起，確診病例在1年7個月內增至累計100萬個，惟從100萬達到200萬個僅用5個多月。

日本東京都20日召開新冠疫情監測會議，將疫情警戒等級上升至最高等級。醫療供應體制等級上升至第二高等級。