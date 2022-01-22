IMF總裁：美聯儲局加息或會為全球經濟復甦「潑冷水」

據財聯社1月21日報道，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，美聯儲加息可能會給一些地區本就已經疲弱的復甦 「潑冷水」。



1月21日，格奧爾基耶娃在達沃斯論壇的視頻會議上表示，美國加息可能對揹負高額美元債務的國家產生重大影響，因此，美聯儲應該清楚地傳達其政策計劃，以防止出現意外，這「非常重要」。美國利率上升可能會提高各國償還美元債務的成本。

格奧爾基耶娃指出，IMF向那些揹負高額美元債務國家傳達的訊息是：現在就行動起來，如果可以延長貸款期限，那就請趕快辦理。如果出現貨幣錯配，現在是解決它們的時候了。

她補充說，她最擔心的是高債務水平的低收入國家，並強調說，三分之二的國家現在要麼處於「債務困境」，要麼面臨陷入債務危機的危險。

格奧爾基耶娃表示，IMF預計全球經濟將繼續復甦，但強調經濟正在「失去一些動能」。因此，她建議政策制定者的應該保持「政策靈活性」。

考慮到通脹上升、新冠大流行和高債務水平等風險，她說：「2022年就像在障礙賽道上行駛。 。」

關於通脹，格奧爾基耶娃強調，這不是一個國家特有的問題。在供應鏈中斷、食品價格飆升、能源價格等因素的推動下，許多國家的物價正在以驚人的速度上漲：歐元區去年12月份的通脹率達到5%的創紀錄高點，英國2021年12月份的通脹率達到30年來的最高水平，美國CPI的漲幅達到40年以來的最高水平。

格奧爾基耶娃表示，各國央行在應對通脹時應以數據為導向，但對抗擊新冠疫情也至關重要。