美國洛杉磯火車遭洗劫「如第三世界」加州除罪化被指為歹徒開綠燈

美國洛杉磯貨運列車遭盜竊情況猖獗，小偷趁火車減速或暫停於路軌時作案。他們撬開車廂門鎖入內，拿走值錢物品後逃去。他們將大批紙箱及廢物等棄於路軌，此事被媒體報道後引發熱烈討論。人們終於知道，那些永遠無法到手網購貨品已往哪去了。



美國洛杉磯貨運列車竊案急增，不法之徒取得財物後將紙箱及垃圾丟在路軌上，髒亂的情況被鏡頭拍下，在網上瘋傳。圖為2022年1月20日，加州州長紐瑟姆來到現場，與承辦商的工人一同清理路軌上的廢物。登上貨運列車偷取貨物，人們乍聽還會以為是發生在第三世界國家的事，豈料它們是真切發生在美國的大城市。（AP）

州長現場直擊：像第三世界

美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）1月20日親自來到洛杉磯鐵路上清理垃圾。他表示，這裏一片狼藉的畫面，「看起來就像個第三世界國家」。

他當天身穿短袖T恤，戴着棒球帽和口罩，與來自州交通部的工作人員一同清理遭盜搶的洛杉磯貨運鐵路附近的垃圾。

紐瑟姆表示：「我脫下西裝和領帶，說我來了，因為我已經受不了了。」他還稱，自己簡直沒法打開新聞，「這都是什麼鬼東西」。

他稱：「這些畫面，這些無人機拍下的畫面，在晚間新聞上播放着。這看起來就像個第三世界國家。」

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小偷狂撬車廂 只拿值錢貨品

哥倫比亞廣播公司（CBS）攝影記者1月14日拍攝洛杉磯市中心林肯高地附近鐵路一片狼藉的畫面，引發全美熱烈討論。

記者在Twitter上寫道，現場到處都是被偷的快遞包裹（紙盒），「地上滿是亞馬遜快遞盒、UPS快遞盒、未使用的新冠檢測試劑……火車上的集裝箱都被打開了」。

「如你們所見，當火車駛入洛杉磯市中心的此處聯運設施時，通常會在這個區域減速或停下」，記者寫道，「小偷們利用這個機會打開集裝箱，拿走裏面的東西。我估計每4或5節車廂中，就有一節被打開過。」

霍士新聞網稱，運輸這些貨物的鐵路由美國聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）運營，該公司有自己的警察部門，應對鐵路上的犯罪行為負有主要管轄權。然而，該執法力量似乎已經力不從心。

美國洛杉磯貨運列車竊案急增，不法之徒取得財物後將紙箱及垃圾丟在路軌上，髒亂的情況被鏡頭拍下，在網上瘋傳。圖為2022年1月14日，鐵路公司「聯合太平洋」經營的路線上到處都是紙箱、包裝物料以及永遠無法送到收寄人手上的貨物。（AP）

美媒分析 背後三大原因

美國媒體就此進行分析，稱物流供應鏈堵塞、鐵路保安依賴私人公司、檢察官執法尺度傾向輕判都是原因。

《洛杉磯時報》分析稱，南加州是全美貨運樞紐，隨着全球供應鏈的物流堵塞，洛杉磯港、長堤港出現貨船大排長龍的情形，暫時停放的貨運列車成為不法之徒的目標。

美國貨運供應鏈的保安依賴私人保安也是原因之一。貨運公司在預算有限的情況下，近年來保安人員減半，聯合太平洋在洛杉磯地區只有6名保安巡邏鐵路。

美國洛杉磯貨運列車竊案急增，不法之徒取得財物後將紙箱及垃圾丟在路軌上，髒亂的情況被鏡頭拍下，在網上瘋傳。圖為2022年1月14日，一名警員來到現場執勤。（AP）

又關美副總統事？

貨運公司認為執法尺度寬鬆也是竊盜案激增的原因。聯合太平洋12月致函給洛杉磯地檢署，抱怨檢察長加斯孔（George Gascon）2020年12月改為採取的輕罪不起訴政策，導致鐵路竊盜案急增。

根據洛杉磯市警局資料，2020年2月到12月間，在聯合太平洋所屬的鐵路共有122人因行竊被捕。

聯合太平洋發言人稱：「就算當場抓到並送辦，竊嫌所涉頂多也是輕罪甚至輕微犯罪，犯人支付象徵性罰款不到24小時，又重新回到街頭。」

加州淪為「盜竊天堂」，被指緣於現任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）2014年任加州檢察總長期間通過加州47號法案，財物損失低於950美元的盜竊罪，由重罪變成輕罪，犯人被定罪後，刑期最多不得超過1年。而堪稱47號法案「升級版」的SB-82法案2021年3月由民主黨人提出，對搶劫和盜竊重新定義，以往本來最重可被判9年徒刑的搶劫罪，變成刑期不得超過1年的小偷罪，形同為不法之徒「開綠燈」。