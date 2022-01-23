俄烏局勢緊張多國尋求降溫：「諾曼第模式」復辦　英外交大臣赴俄

俄烏邊境局勢持續緊張之際，俄羅斯政府消息人士稱，俄羅斯、烏克蘭、法國和德國的政治顧問25日會在法國巴黎舉行「諾曼第模式」（Normandy format）四方會談就此進行討論。



俄塔社引述俄羅斯總統辦公廳內部消息22日稱，俄羅斯總統辦公廳副主任科扎克（Dmitry Kozak）將出席。

來自其他國家的政治顧問於1月6日在阿爾漢格爾斯科宮（Arkhangelskoye Palace）會面時，已同意召開「諾曼第模式」會談。科扎克1月6日與他的「諾曼第式」同行，即德國總理外交政策顧問普勒特納（Jens Plotner）、法國總統外交顧問博納（Emmanuel Bonne）開會。當時是普勒特納及博納獲邀到莫斯科開會。

科扎克當時稱，各方都同意進一步聯繫，包括納入烏克蘭的領導層進行討論，以期盡快結束烏東局勢緊張。

「諾曼第模式」2014年6月6日成立，當時法、德、俄及烏領袖四國就盟軍登陸諾曼第70週年會面。這個團體的成立，是為解決烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）的衝突。

德國領導層的政治顧問、「諾曼第模式」成員國代表以及烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andrey Yermak）1月10日在基輔開會。

法國總統馬克龍2022年1月19日稱，希望恢復法、德、烏、俄羅斯的四方會談，即「諾曼地模式」。圖為他2021年12月21日在博爾姆萊米莫薩的居所召開內閣特別會議。（AP）

英外交大臣將訪俄

此外俄媒1月22日引述外交消息指，英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）2月訪問莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面商討烏克蘭危機。

俄羅斯新聞社（RIA）引述消息人士說，今次是卓慧思主動要求前往莫斯科與拉夫羅夫會談，莫斯科已同意她2月到訪。俄羅斯外交部暫未回應相關消息，英國外交部也拒絕置評。

英國國防部高級消息人士22日表示，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）也同意在莫斯科與英國國防部長華萊士（Ben Wallace）進行會談，但日期尚未確定。

消息人士指，紹伊古21日邀請華萊士前赴莫斯科，華萊士則早已在上週早些時候向俄方發出類似邀請。