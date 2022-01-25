日本力挺烏克蘭對俄放狠話　俄羅斯：令人費解

拜登（Joe Biden）與岸田文雄今日不僅再度炒作起涉華、印太安全及朝鮮導彈發射等東亞地區話題，還特別在烏克蘭問題上共同向俄羅斯施壓。



塔斯社1月22日報道，岸田文雄在記者會上稱，他將和拜登保持「密切合作」，遏制俄羅斯「入侵」烏克蘭。日美還將和其他盟友及夥伴緊密聯繫，就如何採取「強有力行動」反擊任何侵略行為進行溝通。

拜登政府一名高級官員透露，在兩國首腦會談中，日本首相「明確表示，如果美國決定對俄羅斯入侵烏克蘭採取行動，日本將完全站在美國這邊」。兩國領導人還承諾將就局勢發展保持密切聯繫。

這名官員補充道，從岸田的表態可以看出，美日兩國對俄羅斯威脅的擔憂是一致的，「岸田發出了明確的、具有威懾性的訊息，這表明日本未來將與美國站在一起。」但他透露，雙方沒有詳細談及接下去可能採取的具體步驟。

美國官員形容，在時長約90分中的視頻會議中，日美團結得到了「充分展示」。拜登會後在Twitter上發文稱，「很榮幸與岸田文雄首相會談，進一步加強了美日同盟，這是印太地區和世界其他地方和平與安全的基石。」

對此，俄羅斯駐日大使館22日在社交平台發文，有報道稱，在21日舉行的日美首腦峰會上，日本試圖在烏克蘭問題上用」強有力的行動「威脅俄羅斯，這讓我們感到費解。這種言論不可接受，而且很不明智（senseless）。顯然，這將對俄日關係和雙方對話氛圍產生反作用。

俄方還給日本提出了一個建議——「深入研究俄羅斯向美國和北約提出的共同安全保障的實質內容」，並「公正地評估北大西洋聯盟東擴至俄羅斯邊境等侵略性活動」。

美國《華盛頓觀察家報》22日稱，這是「俄羅斯警告日本不要插手烏克蘭危機」。