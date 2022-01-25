美國深陷Omicron疫情1月上旬9百萬人放病假　食品通脹壓力或升高

由Omicron導致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例激增，美國勞動力不足的情況加劇，導致一些食品出現了供應短缺，而美國消費者本就面臨着高企的食品通脹壓力，這意味着他們的餐桌將受到更多影響。



美國《財富》雜誌網站24日報道，美國人口普查局1月較早時進行的一項調查結果顯示，由於Omicron蔓延引發的確診個案激增，截至1月10日，有近900萬美國人請病假，這相當於美國勞動人口約6%。

美國因此錄得該國人口普查局自2020年4月起對病假情況進行調查以來的最高紀錄。此前的最高紀錄是2021年的1月，當時有660萬美國人請病假。

內文稱Omicron蔓延，嚴重影響美國的勞動力市場，也再次提醒人們美國的經濟前景與民眾的健康狀況息息相關。除了申放病假的人數激增外，席捲美國的「辭職風暴」也沒有放緩的跡象。2021年11月，美國辭職人數多達450萬，創歷史新高。勞動力短缺對貨車運輸、航空、食品銷售、垃圾收集以及警務等基礎服務行業的打擊尤為嚴重，供應鏈持續受到影響。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，1月的第一週新冠肺炎病例、住院人數和死亡人數繼續增加。 CDC稱，Omicron佔美國病例的98%。

美國新冠肺炎疫情：圖為位於密歇根州波蒂奇的輝瑞Pfizer Global Supply Kalamazoo廠房，已包裝好的Pfizer-BioNTech新冠疫苗被入紙箱內。（AP）

在亞利桑那州，一家大型農產品公司的工人中有十分之一的員工因病請假。在麻省，員工生病引起的勞動力短缺已經明顯影響到了當地魚類供應。

北美最大的冷凍土豆產品銷售商Lamb Weston表示，工廠的人手短缺已經擾亂了運營，預計勞動力不足將繼續影響其工廠的生產率和產量。

一些食品行業的高管表示，供應方面的挑戰比以往任何時候都更嚴重。分析師警告稱，即使美國疫情形勢改善，這種情況仍可能會持續數周甚至數月。

市場研究公司IRI的數據顯示，截至1月16日當周，美國零售商的食品庫存水平為86%，該數字低於去年夏天和新冠疫情爆發前的水平。其中，運動飲料、冷凍餅乾以及冷凍麪糰的庫存水平僅為60%至70%之間。

根據美國農業部的數據，1月14日當周的牛屠宰量和牛肉產量較去年同期下降了5%，生豬屠宰量下降了9%，勞動力短缺也影響了牛奶加工和奶酪。

應對通脹、人力資及供應鍊問題，成為拜登政府一大難題。（視覺中國）

荷蘭合作銀行（Rabobank）肉類研究部門執行董事Christine McCracke指出，由於這些工廠的肉類本就需要數周時間才能上架，在工人不足的情況下，這可能意味着消費者在更長的時間內不得不少吃肉。

各大食品生產商的成本也在上升，因為他們難以在員工減少的情況下運營，這對消費者而言絕非一個好信號。在美國通脹飆升的這段時間裏，各大企業普遍選擇將價格壓力轉嫁給消費者。

美國勞工統計局本月公布的數據顯示，2021年12月消費者物價指數（CPI）按年上漲了7%，是1982年6月以來最大的按年漲幅，相比11月的6.8%進一步提高。