WHO：假設Omicron是最後變種非常危險　爭取今年結束最嚴重階段

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當地時間周一（1月24日）警告稱，默認新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Omicron變種將預示疫情最嚴重階段的結束是危險的，他敦促各國繼續集中精力抗擊疫情。



財聯社1月25日報道，譚德塞說，「認為Omicron將是最後一個變種，並認為我們已經進入最後階段是危險的。」這場持續兩年的大流行已導致近600萬人死亡。

「相反，在全球範圍內，出現更多變種的條件是有可能的。」 他補充說。儘管Omicron的病例總數已飆升至近3.5億例，但其較低的致命性影響和疫苗的日益普及，使一些地區樂觀地認為，疫情最糟糕的時期可能已經過去。」

在美國，儘管新冠肺炎新增病例有所下降，住院人數也在一些受疫情影響嚴重的地區顯示出穩定的跡象，但因感染Omicron變種病毒而死亡的人數仍在上升。據媒體統計，上周日美國新冠病毒病亡人數創下11個月來的新高，與前一周相比，過去一周上升了11%。

新冠肺炎死亡人數是一個滯後指標，這意味着他們的數字通常在新病例和住院後的幾周內上升。紐約市哥倫比亞大學流行病學和醫學教授Wafaa El-Sadr說:「由於感染新冠肺炎的重症患者可能要住院很長一段時間，我們將需要一段時間才能看到死亡人數的下降。」

此外，在印度，在截至1月24日的一周內，每周的陽性率已從12月27日的約0.63%上升至17.03%，主要都是高傳染性的Omicron變種。」

一些專家警告稱，印度COVID-19感染病例可能在未來幾周急劇上升，並指出Omicron變種已經在社區傳播，儘管主要城市的病例下降，但醫院正在接待更多的患者。

譚德塞在早些時候的新聞發布會上還表示：「新冠肺炎大流行現在進入了第三個年頭，我們正處於一個關鍵時刻。我們必須共同努力，結束這場大流行的急性階段。我們不能讓它繼續拖延下去，在恐慌和忽視之間徘徊。」

他呼籲，各國必須最大限度地利用現有的戰略和工具，如檢測和接種，以便在今年結束這場全球衛生緊急事件。