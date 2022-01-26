烏克蘭局勢｜北約稱本週稍後把談判草案提交俄羅斯

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，北約認為目前仍有利用外交手段，為烏克蘭局勢降溫的可能。斯托爾滕貝格稱北約將在本週稍後時間，把北約提出的草案提交俄羅斯。



斯托爾滕貝格在1月25日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問表示，北約將在本週稍後時間，把北約提出的草案給予俄羅斯。

北約在上周曾表示，將就俄羅斯提出的安全要求發送書面草案回應。斯托爾滕貝格指出，北約將準備與俄羅斯談判，討論軍控、裁軍、軍事活動透明度、降低風險機制以及其他與歐洲安全相關的問題。

圖為1月24日，位於烏克蘭基輔的美國大使館。（Getty）

北約部分成員國在24日宣布派遣部隊前往北約在東歐的國家，外界憂慮局勢將進一步升級。斯托爾滕貝格表示，危機仍有機會透過外交手段化解，但這需要俄羅斯緩和局勢，並準備好與北約和其盟國真誠地進行政治談判。

斯托爾滕貝格重申北約不會將作戰部隊部署到烏克蘭，但北約必須兌現捍衛所有盟國的承諾，為東歐的北約國家提供保護。

俄羅斯早前向美國及北約提交安全草案，要求北約停止東擴，並承諾不會讓烏克蘭成為北約一員，同時從鄰近俄羅斯的北約國家撤出部隊。