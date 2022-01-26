聯合國秘書長籲各方北京冬奧期間休戰　中國：歡迎並堅定支持

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲各國在北京冬奧期間遵守休戰決議。中國外交部發言人趙立堅25日對此表示歡迎並支持。



根據聯合國網站，聯合國秘書長古特雷斯24日發表呼籲信，敦促世界藉助體育的力量，本着奧林匹克理想，建設崇尚和平的文化，呼籲各方在2022年冬奧會冬殘奧會期間遵守「奧林匹克休戰」。

中國外交部25日的例行記者會上，趙立堅回覆相關提問時說，中方歡迎並堅定支持古特雷斯發表的書面講話。

他說，不久前，第76屆聯合國大會協商一致通過北京冬奧會奧林匹克休戰決議，彰顯了國際社會對中國成功舉辦冬奧會的堅定信心，凝聚了世界各國人民守望團結合作、維護世界和平願景的力量。

趙立堅指出，奧林匹克休戰傳統源遠流長，承載着人類渴望和平、守望相助的美好追求，同聯合國維護國際和平與安全的初心使命一脈相承。

2021年3月12日，北京2022年冬奧會張家口賽區奧運村（左）和太子城冰雪小鎮（無人機照片）。（視覺中國）

他還說，中方呼籲各國以北京冬奧會為契機，以對話消弭分歧，以合作替代對抗，增進相互理解，增進世界和平與發展。

聯合國大會2021年12月2日協商一致通過奧林匹克休戰決議，呼籲在2022年北京奧運會期間遵守休戰，從2月4日奧運會開始前7天開始，直到殘奧會結束後7天。