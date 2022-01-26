地中海遇罕見暴雪　伊斯坦布爾道路遭雪覆蓋市民棄車避難

地中海地區發生罕見暴風雪，希臘及土耳其多個地區遭受吹襲。在土耳其伊斯坦布爾，暴風雪造成交通癱瘓和航班中斷，數以千計的人被困在積雪的道路上。



自1月21日開始，土耳其及希臘沿海地區開始降雪。受風暴「Elpis」的侵襲，風雪在周初達至頂峰，25日土耳其第一大城伊斯坦布爾在24小時內降了50厘米的大雪，造成幾乎全市的交通癱瘓。

圖為1月25日，土耳其伊斯坦布爾塔克西姆廣場，風雪過後人們在街上活動。（AP）

在高速公路上，數以千計的市民被迫集體棄車，以步行方式脫困。無法脫困的人只好留在車廂過夜，少數幸運的旅客在途中遇上救援人員，被安排前往旅館暫宿。

有當地新聞報道，電視畫面中有數千人被困在一間購物中心，許多人在地板上睡覺，紅新月會（穆斯林國家中的紅十字會）正提供食物援助。

在伊斯坦布爾機場，一個機庫的屋頂在大雪的重壓下坍塌，機場停運，所有航班取消。數百名乘客24日晚被迫留在機場過夜，有旅客抗議在社交網站上抗議，數十名旅客一同高呼，要求一間可以留宿的酒店。