美國副卿示警　俄羅斯侵烏「可能的時機」

美國高官斷言，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）準備在2月中旬前對烏克蘭使用武力，不過北京冬奧會或影響普京的時機和想法。



據英媒稱，美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）1月26日表示，她認為俄羅斯總統普京仍然準備在2月中旬前對烏克蘭使用武力。

舍曼在出席雅爾塔歐洲戰略（Yalta European Strategy）舉辦的一次視頻像壇上表示，北京冬奧會可能會影響俄羅斯入侵烏克蘭的時機，並補充說，如果在北京冬奧會期間俄羅斯入侵烏克蘭，中國國家主席習近平將不高興。

2022年1月24日，俄羅斯從遠東地區向白俄羅斯調遣兵力，參加在白俄羅斯舉行的聯合軍事演習。（AP）

她說：「我們都知道，北京冬奧會將於2月4日開幕，普京總統將出席開幕式。我認為，如果普京選擇在這個時候入侵烏克蘭，習近平主席可能不會高興。所以這可能會影響他（普京）的時機和想法。」

舍曼說，她不知道俄羅斯總統普京是否做出入侵烏克蘭的決定，但有跡象表明，入侵可能在現在到2月中旬之間發生。

舍曼指出，美國正在為各種情況做準備，包括「全面入侵」，但即使只有一名俄羅斯士兵進入烏克蘭，也將是一個非常嚴重的問題。

2022年1月22日，在烏克蘭東部頓涅茨克地區Yasynuvata區的Verkhnotoretske 村，一名烏克蘭軍人和他的戰友們在與分裂分子對峙的前線上巡邏。（AP）

「這違反了國際安全的所有原則，一個國家可以不受懲罰地採取行動，這對烏克蘭和歐洲造成了巨大的後果。」

美國總統拜登（Joe Biden）1月26日稱，美軍不會進入烏克蘭，但警告對俄羅斯總統普京個人實施制裁。

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）26日做出回應稱，美國呼籲對包括普京在內的俄羅斯領導層實施制裁，這具有政治破壞性，但並「不能令人痛苦」。

俄總統新聞秘書表示，美國威脅凍結俄羅斯領導層人士的資產、銀行賬户、房地產，但根據法律，俄羅斯官員在國外沒有資產。

佩斯科夫補充道，普京仍將資金存放在已經受到制裁的「俄羅斯」銀行。