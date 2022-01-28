美FCC吊銷中國聯通美洲公司在美經營授權

美國又以「國家安全」為由，吊銷中國聯通（美洲）運營有限公司在美提供州際和國際通信服務的授權。中國外交部此前曾表示，中方敦促美方停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，停止濫用國家力量無理打壓中國企業。



據媒體環球網1月28日援引美國媒體稱，美國聯邦通信委員會（FCC）當地時間1月27日發布一項命令，吊銷中國聯通（美洲）運營有限公司（China Unicom (Americas) Operations Limited）在美國提供州際和國際通信服務的授權，並要求該公司在命令發布的60天內停止在美的任何國內和國際服務。

美國聯邦通信委員會在命令中宣稱，中國聯通（美洲）運營有限公司「隸屬中國國有企業，受中國政府的利用、影響與控制，非常可能在沒有足夠的受獨立司法監督的法律程序的情況下被迫執行中國政府的要求」。美國聯邦通信委員會甚至毫無根據地扯到「間諜活動」。

2021年3月，美國聯邦通信委員會就撤銷中國聯通美洲公司、太平洋網絡公司及其全資子公司ComNet在美提供服務的授權，並聲稱這些電信企業都為中國政府控制，會造成安全風險。

中國外交部發言人趙立堅當時表示， 中方對此堅決反對。我們敦促美方遵守市場經濟原則，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，停止濫用國家力量無理打壓中國企業，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

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