中歐班列累計開行突破5萬列

撰文：許懿安
出版：更新：

1月29日，隨着中歐班列X8086/5次從成都城廂站開出，中歐班列累計開行突破5萬列。

近年來，中歐班列開行數量穩步遞增，貨物品類日漸豐富，開行範圍持續擴大，目前已通達歐洲23個國家180個城市。

中歐班列
中歐關係