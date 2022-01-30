烏克蘭局勢｜澤連斯基助手：美國誇大俄羅斯入侵威脅別有用心

在俄羅斯「入侵」烏克蘭的緊迫性問題上，烏克蘭與美國之間產生了比較嚴重的分歧，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）身邊的政治顧問聲稱，美國大肆宣揚俄羅斯的「入侵」乃別有用心。



據美國《華盛頓郵報》1月29日報道，美國、烏克蘭及歐洲盟友們對俄羅斯襲擊烏克蘭的緊迫性產生了嚴重分歧。

報道稱，隨着俄羅斯部隊在俄烏邊境集結，華盛頓、基輔和整個歐洲的官員正在就入侵的可能性和時機進行辯論。

美國和英國認為俄羅斯的襲擊迫在眉睫。但烏克蘭總統澤連斯基並不相信美英的可怕評估。而法國、德國和挪威等美國盟友則認為俄羅斯可能會停手，雖然時機不能確定。

澤連斯基身邊關係最密切的政治顧問聲稱，白宮正在別有用心地大肆宣揚一場入侵威脅。

「愈來愈多的人認為，美國出於政治原因誇大威脅，」澤連斯基的一名助手說，「這或許是為了迫使烏克蘭接受俄羅斯禁止其加入北約的要求。」

拜登（Joe Biden）政府官員斷然拒絕這一指控，並強調他們正在向烏克蘭提供有關潛在生存威脅的詳細訊息。

「威脅非常真實，而且迫在眉睫」，美國駐俄羅斯大使約翰·沙利文（John Sullivan）告訴記者。「正如拜登總統所說，鑑於我們所看到的（俄羅斯）軍隊集結，它可能會發生，而且幾乎沒有引起注意。」

烏克蘭總統澤連斯基與美國總統拜登27日電話討論俄烏邊境局勢。一名烏克蘭官員告訴美國有線新聞網絡（CNN），兩人「談得不好」，就俄羅斯「入侵」烏克蘭的可能性大小看法不一致。拜登稱俄方實際上確定將入侵，澤連斯基則認為並非如此。

2022年1月24日，俄羅斯空軍一對Tu-95戰略轟炸機停在俄羅斯伏爾加河附近的恩格斯空軍基地。（AP）

澤連斯基28日在記者會上敦促西方不要製造恐慌。他說，「入侵論」只會讓烏克蘭經濟雪上加霜。當被問及他與拜登的電話交談時，澤連斯基對美方的支持表示感謝，但強調俄方在俄烏邊境的軍力集結並非遠超先前程度。

「我是烏克蘭總統，我就在這裏。我認為我比其他任何一國總統都更了解詳細情況。」澤連斯基稱。不過，他同時表示自己「並非在批評拜登總統」。

應美國請求，聯合國安理會將於1月31日就烏克蘭問題舉行會議。這可能會促使美國和俄羅斯就烏克蘭問題進行面對面的辯論。