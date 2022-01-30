日英協調約翰遜2月中旬訪日　日媒：料談及應對中國崛起

日英兩國正協調英國首相約翰遜（Boris Johnson）2月中旬訪日。日媒稱，日英領導人將討論加強安全合作，應對崛起的中國。



據日本共同社1月29日報道，日英兩國政府已朝着英國首相約翰遜2月中旬訪日，並與日本首相岸田文雄舉行首腦會談的方向，展開了最後協調，正在探討約翰遜訪日的日期大致在15、16兩日。

報道稱，日英兩國領導人將着眼於在印度太平洋地區崛起的中國，加強在安全領域的合作。

若會談得以實現，日英首腦將考慮到中國，對在東海和南海「憑藉力量單方面改變現狀」的嘗試表示反對；還將就推進「自由開放的印太」構想達成一致。

預計岸田將對英國派遣最尖端航母等加強參與印太地區的態度表示歡迎。

此外，日英兩國還將為早日締結有關日本自衛隊和英軍部隊聯合訓練等的「互惠准入協定」（RAA）而加速談判。

RAA旨在簡化因聯合訓練而在對方國家逗留之際的攜帶武器入境手續等。日本和英國於2021年10月啟動談判。日本在2022年1月與澳洲簽署了RAA，把英國視作第二個簽約國。

據日本外務省介紹，約翰遜若實現訪日，將是其2019年出任首相後的首次。

日本放送協會（NHK）預計，日英雙方將就擴大安全領域合作以及俄烏問題進行討論，此外，預計雙方還將就應對新冠肺炎變種病毒Omicron（奧密克戎）、加速推進實現「脱碳社會」等議題交換意見。