朝鮮再次發射導彈　文在寅召開國安會全體會議討論事件

朝鮮1月30日再次向東部海域發射一枚疑似彈道導彈後，韓國總統文在寅在春節長假期間召開並主持國家安全保障會議全體會議。



據韓聯社1月30日報道，韓國總統文在寅30日主持召開國家安全保障會議（NSC）全體會議，討論朝鮮當天發射疑似彈道導彈一事。

據報道，文在寅上一次主持召開NSC全體會議是在2021年1月21日美國新政府上台之際。此前朝方發起武力示威時，通常由韓國國安室長徐薰召集NSC常委開會討論應對方案。

韓聯社分析稱，文在寅此次在春節長假期間親自主持會議，表明他嚴肅看待朝鮮這次發射活動，且認為有必要對朝鮮開年以來不斷發射導彈作出表態。

分析認為，預計此次會議將加大力度譴責朝鮮的導彈試射活動，不過仍不確定會上是否將朝鮮此次發射活動定性為「挑釁」。為避免刺激朝鮮，延續韓朝對話的可能性，NSC自2021年9月15日朝鮮發射導彈後便不再使用「挑釁」一詞。

據韓國聯合參謀本部1月30日消息，朝鮮於30日上午7時52分左右從慈江道一帶朝東部海域發射了一枚疑似彈道導彈的飛行物。

這是朝鮮進入2022年以來的第7次試射：1月5日及1月11日，朝鮮兩次發射高超音速導彈；1月14日發射兩枚火車搭載的鐵路戰術導彈；1月17日試射兩枚戰術導彈；朝鮮國防科學院分別於1月25日及1月27日試射改良型長距離巡航導彈系統，測試地對地戰術導彈的傳統彈頭的威力；1月30日，朝鮮再度發射一枚疑似彈道導彈。