為何歐洲小國立陶宛為台灣對抗北京？　美媒指是向這國放訊息

CNN網站頭條以「一個歐洲小國為何為了台灣槓上中國」為題，分析立陶宛為何敢與台灣交好惹怒中國。由於曾為蘇聯附庸的歷史，立陶宛對抗中國，同時也是向莫斯科當局傳遞訊息，中俄不要用大國強勢輾壓小國。
1990年，立陶宛是蘇聯成員國中第一個宣布獨立的，而後於2004年加入歐盟和北約，北約旨在遏制社會主義擴張。所以，像中國大陸這類國家在亞洲表現出擴張野心，尤其針對台灣，並以貿易為武器對付歐洲小國，自然會讓曾被蘇聯統治的立陶宛心生警惕。
立陶宛前總理庫比柳斯（Andrius Kubilius）說：「中國必須汲取教訓，因為到目前為止，外界一直允許他們以不符我們價值觀和規則的方式行事，而原因就只是他們很有錢。」庫比柳斯說：「我不認為歐洲大國會主動挺身抗中。也許從立陶宛做起，這種風氣會傳開，有朝一日，歐洲會聯手對抗一個並不符合我們標準的國家。」
立陶宛抗中還有一個原因，就是給俄國訊息。奧地利歐洲與安全政策研究所所長恰卡羅娃（Velina Tchakarova）說，立陶宛「自從加入北約之後就一直承受俄國的壓力。立陶宛想在歐洲之內樹立榜樣，就是沒有人會屈從於北京和莫斯科專制政權」。
相關文章：傳立陶宛要台灣代表處改名 環時：妄想矇混過關 至少須做4件事（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+12
相關文章：立陶宛送AZ疫苗給台灣 當地民眾竟不知情？有人聽後怒問為何要捐（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+31
立陶宛國會外委會主席：「台灣代表處」名稱不是立中關係變壞主因美國副國務卿將訪立陶宛 討論雙邊經濟合作中國反制立陶宛 歐盟向WTO提訴 澳洲加入盧卡申科威脅阻斷立陶宛過境白羅斯出口貨物立陶宛總統促「台灣代表處」改名 北京：玩弄文字遊戲不可能過關世貿組織：已收到歐盟要求與中國磋商立陶宛問題立陶宛總統促台灣代表處改名 台外交部：名稱是共識未接更改通知
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】