為何歐洲小國立陶宛為台灣對抗北京？　美媒指是向這國放訊息

CNN網站頭條以「一個歐洲小國為何為了台灣槓上中國」為題，分析立陶宛為何敢與台灣交好惹怒中國。由於曾為蘇聯附庸的歷史，立陶宛對抗中國，同時也是向莫斯科當局傳遞訊息，中俄不要用大國強勢輾壓小國。



1990年，立陶宛是蘇聯成員國中第一個宣布獨立的，而後於2004年加入歐盟和北約，北約旨在遏制社會主義擴張。所以，像中國大陸這類國家在亞洲表現出擴張野心，尤其針對台灣，並以貿易為武器對付歐洲小國，自然會讓曾被蘇聯統治的立陶宛心生警惕。

立陶宛允許台灣在維爾紐斯設「台灣代表處」惹怒北京政府。圖為「駐立陶宛台灣代表處」2021年11月18日正式成立並掛牌運作時（台灣外交部）

立陶宛前總理庫比柳斯（Andrius Kubilius）說：「中國必須汲取教訓，因為到目前為止，外界一直允許他們以不符我們價值觀和規則的方式行事，而原因就只是他們很有錢。」庫比柳斯說：「我不認為歐洲大國會主動挺身抗中。也許從立陶宛做起，這種風氣會傳開，有朝一日，歐洲會聯手對抗一個並不符合我們標準的國家。」

立陶宛抗中還有一個原因，就是給俄國訊息。奧地利歐洲與安全政策研究所所長恰卡羅娃（Velina Tchakarova）說，立陶宛「自從加入北約之後就一直承受俄國的壓力。立陶宛想在歐洲之內樹立榜樣，就是沒有人會屈從於北京和莫斯科專制政權」。

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