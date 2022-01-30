北京冬奧｜內媒指美國利誘運動員消極比賽　美方：中國想轉移視線

《中國日報》1月28日引述消息人士指，美國近日制訂計劃，欲利誘運動員在北京冬奧期間製造事端，包括表達對中國不滿、消極比賽等。美國駐華大使館回應傳媒稱，美方沒有協調一個全球運動去針對參加奧運會，又指北京是想轉移外界對其人權記錄的關注。



「中國日報網」1月28日在微博發文引述消息人士指，美國的計劃包括鼓動各國運動員以各種理由表達對中國不滿、消極比賽甚至不參加比賽，又指美方還承諾對加入計劃的運動員提供高額獎勵，並將調動全球資源「保護」選擇消極比賽的運動員的「個人聲譽」。

文章指，消息人士批評這是美國反華勢力將體育運動政治化、蓄意干擾破壞北京冬奧會的又一例證，又指美反華勢力企圖用金錢收買運動員，同《奧林匹克憲章》精神和規定背道而馳。

北京：注定失敗

中國外交部1月29日回覆英媒查詢時稱，該報道暴露了一些美國人將體育政治化、破壞和干預北京冬奧的真實意圖，他稱強烈譴責一些美國人在奧運期間「收買」運動員及「製造麻煩」的企圖，並指這些意圖「注定失敗」。

英媒又指，美國駐北京大使館發言人1月29日回應指，美方過去、現在都沒有協調一個全球運動去針對參加奧運會，運動員有權根據奧運會精神和憲章，自由表達自己的意見，其中包括促進人權。發言人反駁指，中國將繼續試圖誤導公眾，轉移外界對其惡劣人權紀錄的關注。