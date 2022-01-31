秦剛發表虎年新春致辭　籲推動中美關係健康穩定發展

中國駐美國大使館1月30日發文稱，中國駐美大使秦剛在2022年網上春節招待會上發表致辭。



他表示希望中美雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的精神，努力推動中美關係健康穩定發展。同時，也不要忘記「飛虎隊」等許多動人的故事，續寫新時代中美友好新篇章。

秦剛稱很高興同在美中國同胞們和美國各界朋友一道辭舊迎新，共迎虎年的鐘聲。 「今晚相伴我們過年的有中國藝術家們的精彩雜技和冰雪項目表演，有中國藝術家們的精彩雜技和冰雪項目表演，有華盛頓國家動物園憨態可掬的熊貓一家，還有甘迺迪藝術中心彩燈裝點的濃濃新年氛圍。」他衷心感謝所有為此次活動貢獻的人員。

圖為中國駐美大使館2022年1月30日發布駐美大使秦剛在網上春節招待會上致辭內容與照片。（中國駐美大使館網站）

秦剛介紹表示，中國傳統文化中，虎是勇敢、智慧和力量的象徵。而《聖經》裏沒有老虎，中國生肖裏也沒有西方星座中的獅子。地域不同，物種不同，文化也不同，「夫物之不齊，物之情也」；但這並不妨礙我們相互了解、尊重、欣賞彼此的歷史、文化和傳統。 「萬物並育而不害，道並行而不相悖」。在今天這個互聯互通的世界，加強跨文化的交流是一種必然。

秦剛認為，「在虎年，我們要有膽識和氣魄」，必須按照中美兩國領導人去年視像會晤達成的共識，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的精神，逆水行舟，迎難而上，努力推動中美關係健康穩定發展，造福兩國人民和世界。「我們也不要忘記『飛虎隊』等許多動人的故事，續寫新時代中美友好新篇章」。

秦剛稱，虎年的開年大事就是冬奧會。再過幾天，2022年北京冬奧會即將開幕。他相信中國一定會舉辦一屆「簡約、安全、精彩」的冬奧會，衷心祝願中美兩國和世界各國冰雪健兒共享奧運盛會。

北京冬奧：圖為1月27日，運動員在中國張家口市練習，備戰北京冬季奧運會。（AP）

秦剛同時稱，「也希望大家從中能感受到英文老虎『TIGER』的特色，這就是Tense（緊張激烈）、Inclusive（海納百川）、Green（綠色環保）、Extraordinary（精彩非凡）、Refreshing（耳目一新）。」

秦剛最後說：「北京冬奧會的主題口號是『一起向未來』，這也是我們最好的新年寄語。」