日本東京灣3.5級地震　東京都與3縣震感輕微

日本東京灣（千葉縣北西部）1月31日下午17時3分發生3.5級地震，震源深度70公里。是次地震震度最大為2，即大部份身處室內的人會感覺得到，有些人會自睡夢中驚醒；室內懸掛物件例如吊燈有少許搖晃。



[🚨 EARLY WARNING] Earthquake Detected: A estimated magnitude 4.0 #地震 (#earthquake) with an estimated Shindo Intensity of 2 is occuring 東京湾 (Tokyo Bay) with a depth of 70km. #japan — Rapid Earthquake Alerts - Japan (@RapidQuakeAlert) January 31, 2022

同日早上11時2分，千葉縣東部對開水域亦曾發生3.6級地震。