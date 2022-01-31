日本東京灣3.5級地震　東京都與3縣震感輕微

撰文：許懿安
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日本東京灣（千葉縣北西部）1月31日下午17時3分發生3.5級地震，震源深度70公里。是次地震震度最大為2，即大部份身處室內的人會感覺得到，有些人會自睡夢中驚醒；室內懸掛物件例如吊燈有少許搖晃。

同日早上11時2分，千葉縣東部對開水域亦曾發生3.6級地震。

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