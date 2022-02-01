元宇宙「虛擬非禮」變玩家噩夢　為Meta響警號？︱新聞背後

一名英國女子在Meta元宇宙遇上「虛擬非禮」，遭3男「上下其手」，她向大眾分享經歷、形容是噩夢後，成為國際熱話。不少人視為趣聞，看一看、笑一笑，英國律師也認為在目前法例下，此「攻擊」未構成犯罪。但對於Facebook所屬的Meta公司所說，事件則是警號，顯示元宇宙一如網絡其他世界存在層出不窮的欺凌事件，且玩家透過虛擬實境眼鏡等設備，在元宇宙的代入感更高，若Meta無法應對，將大大破壞用家的元宇宙體驗。



Facebook母公司Meta近年力推元宇宙，包括2019年宣布設立Horizon世界，供用家透過虛擬化身、戴着虛擬實景（VR）設備在元宇宙內互動交流，還分為Horizon Worlds、Horizon Venues等項目。Meta經過反覆內部測試後，2021年12月起開放美國、加拿大的18歲或以上用戶體驗Horizon Worlds。

這次備受矚目的事件始於英國43歲女子帕特爾（Nina Jane Patel）2021年12月一篇網絡文章，她是一間科企的創辦人，透過文章分享在Horizon Venues遭遇「虛擬非禮」的經歷，據她所指，有3名男子的虛擬化身「非禮」她的虛擬化身，不恰當地「撫摸」其虛擬化身的身體，又發表色情言論、在數分鐘內不斷截圖，以紀錄「非禮」她的過程等。

帕特爾稱自己最後要逃離這個元宇宙世界，脫下虛擬實景（VR，Virtual Reality）眼罩來平復心情，並指感到焦慮。

這宗「虛擬非禮」算犯罪嗎？據英國《每日郵報》指，倫敦律師布雷特（Nick Brett）認為在現行法律下，此次「攻襲」事件未構成犯罪，他指若要起訴那些躲在虛擬化身背後的人，可能需要修改英國《2003年性罪行法令》（Sexual Offences Act 2003）。

過去也有用戶報告類似事件

其實帕特爾的「網絡非禮」事件未必屬個別事件，多間外媒2021年12月時報道，Horizon Worlds在11月測試階段時已曾有用戶報告元宇宙內的「非禮」問題，一名女子稱自己的虛擬化身遭一名陌生人不當對待。

Meta公司當時回應事件是「絕對不幸」，並指用家可以使用一個叫Safe Zone的功能，只要用家感到受威脅時，這功能啟動後便有如「保護罩」，其他虛擬化身無法再觸碰這位用家或對話，直至用家關閉功能。

在帕特爾的最新事件發生後，Meta發言人也有指帕特爾未有使用平台的舉報工具或其他可阻擋他人的工具。但事實上很多用家難在「傷害」造成前立即反應過來，帕特爾回應指，她當時未能如此迅速去作出這些行動。

「虛擬非禮」事件也不見得只是存在於Meta的元宇宙中，據CNET報道，早在2018年有調查訪問逾600名每月至少使用2次虛擬實境設備的玩家，結果有49%受訪女用戶報告曾遇虛擬性騷擾，也有36%男用戶稱曾遇過。

有遊戲為防「非禮」加新功能

據MIT Technology Review報道，在2016年10月時，VR喪屍遊戲Quivr有玩家分享稱，自己的角色在遊戲內遭另一名陌生玩家追趕及摸胸，最後遊戲創辦人道歉，並為角色手臂動作加進新功能，以自動推開冒犯者。

對於玩家來說，使用虛擬實境設備令他們在元宇宙的代入感更強，但若然遇上暴力或騷擾事件，「傷害」或受欺凌感也更大，另一邊的「攻擊者」因身在螢幕後，卻容易做出一些本來不會在日常生活做出的事。

Facebook近年飽受網絡欺凌、網絡假新聞等問題困擾，而這些問題也會延伸至元宇宙世界，除了虛擬非禮外，又會有言語攻擊、種族歧視等，對於Meta公司來說，這些問題也需正視，若玩家的體驗大受破壞，也只會變成沒有人想置身其中的元宇宙。