印尼宣布解除煤炭出口禁令，2月1日生效。



據彭博社2月1日報道，根據印尼能源和礦產資源部的一份聲明，印尼政府已經解除煤炭出口禁令，滿足政府國內責任要求並同意支付相關罰款的煤炭出口商，可以恢復運輸。

2021年12月31日，印尼因擔憂國內電力供應不足，宣布2022年1月1日至1月31日間停止煤炭出口。

作為全球最大的動力煤出口國，印尼的煤炭產量約有四分之三供出口，主要的目的地為中國（45%）、印度（15%）、日本（8%）、菲律賓（7%）和韓國（5%）。

印尼出口禁令推升國際煤炭價格上漲，對於這一決策，印尼政府受到內外壓力。日本、韓國和菲律賓等國都明確呼籲印尼放鬆禁令。

印尼的煤炭出口禁令堅持僅10日便出現鬆綁，1月10日，印尼海洋與投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）發表聲明表示，在印尼國家電力公司（PLN）煤炭供應得到保障後，政府已允許14艘已裝載完成的運煤船可以隨時離境。