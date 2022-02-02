烏克蘭局勢｜約翰遜訪問基輔　敦促俄羅斯避免軍事行動

英國首相約翰遜（Boris Johnson）2月1日訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv），與總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，討論當地局勢。約翰遜重申英國會支持烏克蘭，並呼籲俄羅斯避免進行任何類型的軍事行動。



天空新聞（Sky News）報道，約翰遜與澤連斯基在會面後一同會見傳媒，前者形容烏克蘭猶如被俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）「用槍指向頭部」及威嚇，認為對方企圖損害在1989年柏林圍牆倒下所帶來的巨大得益，並有意重畫歐洲的安全版圖。

約翰遜警告，如果俄羅斯軍隊踏足烏克蘭領土，英國已經準備好一連串制裁及其他措施，因此敦促俄羅斯退後一步，選擇外交之路。他相信這場危機仍然可能透過外交化解，英國仍然有意對話，但同時會向烏克蘭提供軍事援助及加強經濟合作。

他宣布，英國會向烏克蘭提供8800萬英鎊援助，用於推動當地穩定，以及減少對俄羅斯能源的依賴。