虎年初二｜拜登聯袂第一夫人吉爾　與白宮僱員合照慶新春

美國總統拜登（Joe Biden）2月2日在Twitter發文，送春節祝福慶祝虎年新年，並曬出一張合照。



拜登在推文中稱「：昨天（2月1日），吉爾（Jill Biden）和我與白宮工作人員一起慶祝農曆新年。我們向所有過節的人致以最熱烈的問候——祝願你們在新的一年裏平安、繁榮和健康。」

拜登還在Twitter上貼出一張與白宮工作人員的合影。

Yesterday, Jill and I got to celebrate Lunar New Year with White House Staff. We send our warmest greetings to everyone celebrating — and we wish you peace, prosperity, and health in the year ahead. pic.twitter.com/cubh7k2EiM — President Biden (@POTUS) February 1, 2022

與此同時，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也發推文表達對虎年的期盼，「對全世界的人來說，農曆新年是一個值得慶祝的時刻。今天，我們迎來了象徵着力量、信心和勇氣的虎年。讓我們將希望之火繼續熊熊燃燒。」

賀錦麗在附帶的影片中，還發表講話送出祝福。