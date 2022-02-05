美眾議院通過《美國競爭法》抗衡中國　推動本土晶片業

美國眾議院2月4日以222票贊成、210票反對，通過《2022年美國競爭法》（The America Competes Act of 2022），旨在推動美國加強本土半導體產業及供應鏈，令華府可以在經濟上與中國及其他國家競爭。



美聯社報道，有關法案內容接近3,000頁，包括撥款520億美元資助發展半導體產業、450億美元加強高科技產品的供應鏈，另外亦計劃投資30億美元，減少美國對中國太陽能部件的依賴。

除了提高美國對華的競爭力，法案內容同時提出撥款40億美元協助失業率比全國水平高的社區、105億美元用於各州份庫存藥物及醫療設備，以及投資80億美元，援助發展中國家應對氣候變化等。

法案獲得通過，對拜登（Joe Biden）政府而言固然是重要一步，但與參議院之前通過的版本相比，兩者內容有不少差異，因此國會民主、共和兩黨議員需要為此尋求共識。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）形容法案有助美國製造業，惟共和黨人則認為它對協助美國贏得競爭沒有太大功效，而且浪費太多納稅人的金錢用於環保及其他沒需要的計劃。

共和黨議員抨擊該法案，指出與2021年參議院通過的兩黨版本相比，它減少對技術和研究等領域的資助。

參眾兩眾通過的版本有較大分歧，兩院談判代表仍須就法案達成一個妥協的方案。法案必須在兩院通過，才能交由拜登總統簽署生效。