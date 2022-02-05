癱瘓朝鮮政府網站　「孤狼」黑客身份曝光　自白「單挑」平壤原因

朝鮮政府的網站最近兩週發生故障，但幕後黑手據報不是西方國家情報機構，而是一名「孤狼」美國黑客P4x。他發動襲擊的原因，原來是報復朝鮮政府網軍2021年1月下旬的襲擊。



P4x發動的是「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS）。DDoS全稱是Distributed Denial of Service Attack，攻擊方式是以大流量造成網絡交通阻塞。

朝鮮過去一段時間都有發射導彈，與此同時它的國內網絡也接連2次癱瘓。外界起初以為是西方國家報復平壤政府，豈料美國科技網站Wired在2月2日稱，這是黑客P4x所為，而且找到他接受訪問。

Wired稱這名年輕的美國宅男穿着汗衫睡褲、吃着辛辣的粟米點心、看着《異形》之類的電影，與此同時，他每每來到深夜都不睡，不時查看攻擊朝鮮網絡的進度。

P4x稱他是朝鮮針對西方的黑客活動受害者之一，目的是竊取他們的黑客工具以及有關軟件漏洞的詳細訊息。他稱已設法阻止那些黑客從他手中竊取任何有價值的東西。但對於背後有國家支持的黑客以他為目標，他為此深感不安，而且美國政府沒回應相關報告，於是他決定「自己來」。

包括朝鮮高麗航空（Air Koryo）訂位網站以及金正恩政府宣傳網站「我的國家」（Naenara）都成為P4x襲擊目標。