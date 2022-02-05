英國央行籲限加薪幅度　否則通脹將失控

英國央行兩名高級官員當地時間周五（2月4日）強調，有必要限制薪資漲幅。一天前，英國央行連續第二次加息，尋求遏制已達到30年來最高水平的通脹。



英媒報道，英國央行行長貝利（Andrew Bailey）表示，不斷上升的薪資壓力威脅到央行控制通脹的能力，儘管英國家庭面臨至少自1990年以來最大的按年收入擠壓。

貝利在周五播出的一次採訪中對英國廣播公司電台（BBC）表示：「我並不是說誰也不能加薪，別誤會我的意思，但我認為，我的意思是，確實需要對薪酬磋商有所限制，否則情況就會失控。」

「我認為，我們希望看到在磋商薪酬的過程中有明確的限制，因為如果沒有，正如我所說的，情況將會失控。目前還沒失控，但將來會失控。」

當被問及貝利的發言時，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人表示：「這不是我們會呼籲的事情，不應該由我們給企業如何支付員工薪資設定方向。」

英國財務大臣辛偉誠（Rishi Sunak）2月3日稱，設定薪資不是他的工作，生產率是他們預測的關鍵。

英國央行首席經濟學家皮爾在接受彭博電視台採訪時被問到，他是否同意貝利要求放緩加薪的呼籲。他稱：「你無法讓我批評我的老闆，」隨後也重複了貝利的一些擔憂。

他稱，「我們預測中的一個關鍵假設是……我們認為從明年年中開始，源於這些第二輪效應的薪資和國內物價上漲不會持續。」

皮爾表示：「這種升勢不持續，實際上包括貨幣政策在內的政策足以避免升勢持續，是讓通脹回歸目標的關鍵。如果我們看到與這一假設不符的事態發展，那麼當然，我們將不得不考慮採取進一步行動。」

英國央行2月3日將指標利率上調至0.5%，近半數決策者希望更大幅度加息，將利率上調至0.75%。

貝利表示，在推動經濟發展之際，英國央行面臨生活水平下降帶來的痛苦和降低通脹的努力之間的「非常困難的取捨」。

英國央行同日表示，「未來幾個月將進一步適度收緊貨幣政策。」

投資者周五加大了對英國央行下一次會議升息的押注，利率期貨市場走勢顯示，英國央行利率料在5月達到1.0%，最早將在8月達到1.5%。