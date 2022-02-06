新冠肺炎｜新加坡續2天逾萬確診　俄羅斯增17萬人染疫仍放寬防疫

新加坡、韓國、日本和俄羅斯等多個國家的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻。



新加坡

亞洲新聞台（CNA）5日報道，根據衞生部（Ministry of Health，MOH）公布，新加坡5日新增10,390個確診病例，連續第2天有超過1萬人染疫。死亡個案新增2個，累計868人不治。

當地4日新增13,208個確診病例，6人死亡。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2月4日，醫護人員在首爾一間檢測站為民眾採取樣本。（AP）

韓國

中央防疫對策本部6日公布，全國新增38,691個確診病例，錄得疫情以來最高記錄，累計1,009,688人染疫，突破100萬個。

日本

共同社6日報道，國內5日新增102,371個確診個案，確診人數再次多過逾10萬人，死亡人數連續2天突破100人，重症患者人數亦連續2天突破1,000人。

俄羅斯

根據俄羅斯防疫指揮部，全國5日新增177,282個確診，累計12,630,047人染疫。俄羅斯住院人數4日創新高之際，俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局6日取消針對與密切接觸者的隔離措施。