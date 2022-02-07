沙特與華為合作培養ICT人才　規模8000人

沙特數碼學院（Saudi Digital Academy）現與華為簽署了一份關於培養當地資訊及通訊科技（Information and Communication Technology）人才的諒解備忘錄。



新華社2月6日援引沙特阿拉伯官方通訊社報道稱，該協議由沙特數字學院首席執行官Mohammed Al-Suhaim和華為在沙特阿拉伯的技術投資副首席執行官Steven Liu在國際技術會議LEAP期間簽署，旨在促進沙特王國的數字化轉型，以實現沙特2030年願景。

中國網媒IT之家報道稱，通過華為認證的訊息技術和通信證書計劃，沙特預計將培養約 8000名沙特人才，他們將專門學習人工智能、雲計算、網絡安全和5G網絡使用。

未來幾年，雙方還將共同組織由沙特通信和訊息技術部協調於2021年舉辦的年度華為中東訊息技術與通信大賽。

此外，沙特與中國還將舉辦一些其他的知識交流活動，例如華為將通過學院的培訓項目為 100 名沙特培訓師提供認證證書。

值得一提的是，中國目前是沙特最大的貿易夥伴。沙特最近還宣布對元宇宙、區塊鏈和其他未來技術進行數十億美元的新投資。

根據備忘錄，學院將在參加該計劃後獲得證書和就業機會。合作的另一個目標是培訓在沙特阿拉伯開發華為服務的人員。據沙特通訊社（Saudi Press Agency）報道，該協議是在利雅得舉行的LEAP技術論壇上籤署的。