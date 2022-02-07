英大臣：若Facebook不遵守網絡安全新法 　朱克伯格絕對可能入獄

英國數碼、文化、媒體和體育部大臣多里斯（Nadine Dorries）2月5日接受英媒訪問時警告稱，如果社交媒體Facebook不遵守該國新的《網絡安全法》，創辦人兼CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）絕對有入獄風險。



據中國媒體環球網2月6日引述英媒報道稱，英國《網絡安全法》法案於當地時間4日補充了一系列刑事犯罪事項，以此迫使社交媒體公司對非法內容採取更快的行動。

被問及如果Facebook平台沒有遵循這一新規、朱克伯格是否會因此入獄的問題時，多里斯先是表示，她希望該法案是對網上平台的一個通知：「現在就讓你知道這是什麼，所以開始做你應該做的事吧。」

隨後主持人詢問平台高層如果不遵守是否有入獄風險，她回應：「絕對會。」

不過，多里斯這一強硬說法遭到英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC）負責人伯羅斯（Andy Burrows）的反對，他認為事實並非如此，「很明顯，除非《網絡安全法》得到充分加強，刑事制裁的結果只會徒有其表。」

為整飭網絡亂象，英國政府2021年發布醖釀已久的《網絡安全法》草案，聲稱要讓英國變成「上網最安全的國家」。

英媒1月24日報道稱，英政府推動的這部《網絡安全法》草案主要針對Facebook及Twitter這類社交媒體巨頭，敦促它們移除「有害內容」。根據草案界定，有害內容可能雖未觸及法律底線，但仍會對受眾造成傷害，比如鼓勵自殘言論、各類謠言和虛假訊息等。