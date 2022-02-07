加拿大貨車示威擴大　「啟發」歐美反疫苗者支持仿傚

加拿大貨車的示威至今持續，影響範圍亦逐漸擴大，影響首都居民生活及公共機構日常運作，首都渥太華市長沃特森在2月6日宣布進入緊急狀態。這示威行動「啟發」了其他國家，同樣反疫苗及抗疫措施的人們，有意仿傚各地發起類似的大型示威。



在渥太華自稱屬於「2022自由車隊」（Freedom Convoy 2022）的示威者，在上周抵達渥太華繼續留守城中心，堵塞多條道路。總統杜魯多（Justin Trudeau）讉責示威者，有居民亦因遭受恐嚇或無法引受連日的噪音滋擾，去信市政府投訴。示威者原本在Gofundme網站設立的捐款專頁，亦因被指違反使用規則下架。

圖為2月5日，加拿大多倫多的貨車示威車隊。車隊現正佔令渥太華，抗疫政府的反疫苗示威。（Getty）

但即管如此，示威者主辦組織在政府撤回強制接種疫苗及其他抗疫措施前，他們會繼續留守示威。組織曾表示，他們的目的就是阻礙首都政府運作及市民的正常生活。

加拿大有接近80%的新冠疫苗接種率，更有超過四成的國民完成接種第三針的加強劑。根據加拿大貨車聯合公會，有近九成的貨車司機已完成接種，目前在渥太華示威的車隊僅是少數，支持示威者的加拿大人亦只是一部分。

或引起仿傚效應

但示威者的行為得到其他國家，特別是同樣正實施強制措施的歐洲國家一部分人民的歡迎。有愈來愈多在Facebook或Telegram的群組表示，他們也要學加拿大的示威者一樣，組織貨車示威，癱瘓城市或首都。

有奧地利的反疫苗企業家告訴《多倫多星報》（Toronto Star）表示，他們一批反疫苗的示威者商討，正準備召集示威者，在下周駕駛大型貨車、卡車、拖拉機等前往維也納，進行示威。奧地利同樣宣布進行強制全民接種，無正當理由拒絕者將面臨罰款。

圖為2月5日，加拿大多倫多，卡車車隊正堵塞道路，抗議政府的疫苗和防疫政策。（Getty）

在美國，有來自德洲同樣反疫苗的人士創建了Facebook群組，支持加拿大的車隊。這群組連同多個有同樣聲音的Telegram組織，有意組織一支貨車隊，在3月1日前往首都華盛頓示威。

遠在太平洋的澳洲、新西蘭也有類似的響應。新西蘭有組織計劃分別在新西蘭北部和南部組織兩支車隊，再在維靈頓會合，舉行示威。

多倫多大學研究社會運動的信息學院副教授卡拉威（Brett Caraway）表示，當這個示威車隊逗留的時間愈長，就能看到世界各地同類版本的示威車隊出現。

卡拉威表示，社會運動所做的一件事就是定義一個問題，把問題歸咎於某人，並用行動表達反對意見。例如，佔領運動以「自由」為口號針對強制措施，佔領了城中心，這些「自由車隊」也是一種民粹主義運動。特別在今天的互聯網時代，這些佔領運動只要在網上引起人們的共鳴就能起飛。

不過卡拉威亦指出這些高舉自由旗幟的實質正在宣揚的是個人主義，因此引來了極端右翼團體的參與，這會影響大眾對示威者的同情和認同。針對示威者的批評正是他們正以一己自由，剝掉他人正常生活的自由。