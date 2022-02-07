新聞集團稱被黑客攻擊與華有關　外交部：別做抹黑中國的幫兇

有關美國新聞集團聲稱遭受的黑客攻擊可能與中國有關一說，在中國駐美大使館一位發言人做出回應後，中國外交部發言人趙立堅在2月7日的例行記者會上再次作答。



在2月7日的中國外交部例行記者會上，《華爾街日報》記者提問，美國新聞集團稱，一些黑客對該集團記者的郵箱進行了攻擊，可能與中國有關。中方對此有何評論？

中國外交部發言人趙立堅回應稱，中方堅決反對並打擊各種形式的黑客攻擊，更不會對黑客攻擊進行鼓勵、支持或縱容，這一立場是一貫和明確的。

趙立堅表示，網絡空間虛擬性強，溯源難，行為體多樣，在調查和定性網絡事件時應有完整充分證據。相關企業應秉持專業精神，避免淪為某些國家出於政治目的製造虛假訊息、抹黑他國的幫兇。

《華爾街日報》出版商新聞集團2月4日曾披露，黑客入侵了該集團的電子郵件賬户，並獲取了一些記者的數據。新聞集團網路安全顧問表示，此次黑客攻擊的目的「可能是為北京收集情報」。

據新聞集團稱，這次黑客入侵是在1月下旬發現的，影響了包括部分記者在內有限數量員工的電子郵件和文件。並稱網絡安全公司Mandiant已經控制了這次入侵。

Mandiant公司諮詢部副總裁David Wong說，據信黑客「與中國有聯繫，我們認為他們可能參與了間諜活動，以收集有利於中國利益的情報。」

中國駐美大使館一位發言人向英媒表示，並不知道這些報道的細節，但他希望「能夠有一個專業的、負責任的和基於證據的方法來確定與網絡有關的事件，而不是根據猜測進行指控。」

在路透看到的一封信中，新聞集團高管告訴他們的員工，「我們認為該活動影響了新聞集團總部、新聞技術服務公司（News Technology Services）、道瓊斯、News UK和紐約郵報的有限數量的商業電子郵件賬户和文件」，「我們的初步分析表明，外國政府的參與可能與這一活動有關」。