伊朗將繼續參與第八輪核協議談判　油價微跌

伊朗及《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱《伊朗核協議》）簽約方的代表團將返回奧地利維也納，2月8日開會。這被視為促使有關方面恢復遵守協議的最後階段密集努力。



第八輪會談已暫停一個多星期，以便各代表團返回首都進行政治磋商。伊朗與多國談判方確認第八輪會談2月8日在奧地利首都恢復。

伊朗外交部發言人哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）7日在記者會上稱，伊朗恢復遵守核協議的紅線，是解除美國對伊制裁，以及德黑蘭從中獲益。

美國4日宣布恢復對伊朗部份民用核項目的制裁豁免，此舉允許伊朗開展國際核合作項目。伊朗外長阿卜杜拉希揚揚（Hossein Amirabdollahian）6日談及此事時稱，伊朗已向美國傳遞明確訊息，華府必須在核談判中切實展示「善意」。

他稱：「（美國）取消一些制裁本身可被詮釋為『善意』，理論上這是好的……但這還不夠。」

他稱會談的主要議題之一是讓伊朗「獲得保證，特別是來自西方國家的保證，以履行他們的義務。」

伊朗核協議：圖為12月17日，奧地利首都維也納柯堡宮的外觀。12月27日伊朗核協議第八輪談判在柯堡宮舉行。（AP）

伊朗希望全面解除美國的制裁、獲得保證華府不會再次違背協議，並在短時間內核實制裁是否已有效解除。此外伊朗方面也認為，德黑蘭擁有維持其和平核能力的合法權利。

儘管一名美國國務院高官已稱，華府的舉措不等於在暗示協議達成在望，但在有關會議樂觀的消息影響下，油價7日微跌。香港時間7日晚上7時53分，布蘭特期油跌0.3%，至每桶92.96美元；此前它一度觸及94美元，為2014年10月以來高位。紐約期油跌0.8%，至每桶91.53美元。它曾在早段升至92.73美元。