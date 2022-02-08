白宮回應維吾爾選手點燃北京冬奧聖火　再提新疆種族滅絕

美國白宮回應中國新疆維吾爾族女選手在北京冬奧會開幕式上點燃聖火，稱北京此舉無法分散外界對新疆「人權侵犯」與「種族滅絕」的關注。



在2月7日的白宮例行記者會上，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，中國利用維吾爾族運動員傳遞北京冬奧會火炬，無法分散人們對維吾爾族被犯下的「人權侵犯和種族滅絕」的關注。

普薩基說：「我們不能被這件事轉移注意力，從侵犯人權，到我們在中國部分地區看到的種族滅絕。」

北京時間2022年2月4日晚，北京冬奧會開幕式在北京國家體育場鳥巢舉行。最後一棒火炬手迪妮格爾·衣拉木江（左）和趙嘉文將火炬嵌入「大雪花」中央。（新華社）

「這就是我們在為美國運動員加油的時候，沒有派出外交代表團的原因。」

在記者會上，普薩基還被問及美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2月3日的評論。佩洛西3日敦促參加北京冬奧會的美國運動員集中精力參加比賽，不要因為公開談論侵犯人權的問題而冒激怒中國政府的風險。

普薩基回應說：「所有運動員都有自由表達自己的權利，在北京冬奧會上是這樣，在任何地方都是這樣。」

此前，美國常駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）2月6日指責中國「試圖分散外界對虐待維吾爾人的注意力」，批評中國在新疆侵犯人權，存在種族滅絕。

2022年2月4日，在北京冬奧會開幕式上，表演者揮舞着熒光棒，表現中國二十四節氣之首的立春。（AP）

在2月7日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅回應稱，所謂「新疆存在種族滅絕」的說法純屬世紀謊言，美國個別政客的上述言論無異於睜着眼睛說瞎話。

他說，根據奧林匹克憲章，迪妮格爾·衣拉木江作為北京冬奧會參賽隊員，有參與比賽和任何儀式的權利。

2月6日，中國常駐聯合國代表張軍向媒體發表談話稱，在中國體育代表團中，有來自維吾爾族、藏族等9個少數民族的20名運動員。點燃聖火的維吾爾族越野滑雪女選手迪妮格爾·衣拉木江就是其中的佼佼者。

張軍嚴詞質疑美方的指責，「她是中國人的驕傲，是中國各族人民的優秀代表。美方對此的莫名憤怒從何而來，是何居心？」