英國要求中國尊重福克蘭群島主權　中方：堅定支持阿根廷

中國就馬爾維納斯群島（簡稱馬島，英國稱福克蘭群島）爭端表態支持阿根廷完全行使主權引發英國不滿，中方此舉是否與英國外交抵制北京冬奧會有關？中國外交部發言人趙立堅做出回應。



中國和阿根廷2月6日發表聯合聲明，重申中方支持阿方在馬爾維納斯群島（英國稱福克蘭群島）問題上完全行使主權，英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）回應時，要求中國「必須尊重該島主權」。

在2月8日舉行的中國外交部例行記者會上，被問及中方就馬島爭端表態是否與英國尋求抵制北京冬奧會有關，中國外交部發言人趙立堅對此回應稱，中方在馬爾維納斯群島問題上的立場是一貫的、明確的，沒有任何變化。

2022年2月5日，正在訪華的阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）參觀北京故宮。（VCG）

趙立堅指出，中方堅定支持阿根廷對馬爾維納斯群島主權的正當要求。中方始終主張根據《聯合國憲章》的宗旨和原則，通過和平談判解決國與國之間的領土爭端。

趙立堅說，英國作為聯合國安理會常任理事國，應該在遵守聯合國憲章精神和聯合國決議方面作出表率。

在中國就馬島主權爭端做出最新表態後，英國外交大臣卓慧思於當地時間2月6日晚在Twitter發文稱，「我們完全拒絕任何有關福克蘭群島主權的疑問。福克蘭群島是英國大家庭的一部分，我們將捍衛他們的自決權。中國必須尊重福克蘭群島的主權。」