肯德基必勝客推文觸及克什米爾爭議　在印度遭網民批評後道歉

2月5日是巴基斯坦的克什米爾團結日，多個國際品牌的巴基斯坦分公司就此發表推文，但也因此觸及克什米爾（Kashmir）主權爭議，引來印度網民不滿，甚至揚言抵制。除了韓國現代汽車外，著名連鎖快餐店肯德基（KFC）和連鎖薄餅餐廳必勝客（Pizza Hut）的印度分公司也在2月7日道歉。



肯德基和必勝客的巴基斯坦分公司當天在Twitter發布的聲援克什米爾推文在網上瘋傳後，這兩間公司的印度分公司7日分別道歉。

必勝客巴基斯坦的帖文寫道：「在這克什米爾團結日，我們一起手牽手，為我們在克什米爾兄弟姊妹的自由而團結一致。」結果引來印度網民不滿。

印度召見韓國大使

韓國現代汽車巴基斯坦代理商也因5日在Twitter、Facebook和Instagram上發文支持克什米爾人爭取自由，因而引起印度數百名網民呼籲抵制。

現代汽車印度（Hyundai India）8日道歉，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）稱，印方已為此召見韓國駐印度大使，韓國外交部長鄭義溶8日早上亦親自致電印度外交部，對相關言論造成的傷害表示遺憾。