美41名參議員致函戴琪　要求排除中國關稅減緩對美企影響

美國41位跨黨派參議員2月7日致函美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），敦促建立更全面的對中國關稅排除程序，以減緩對美國企業影響。



據美國之音（VOA）2月9日報道，美國41位跨黨派的參議員7日致函戴琪，敦促建立一個更全面的程序，將一些中國進口產品排除在懲罰性的關稅之外。這些參議員表示，這不僅會緩解這些關稅給美國商家帶來的負面影響，而且會使美國商家有更多的時間和資源把供應鏈轉移出中國並使製造業回流美國。

以俄亥俄州共和黨籍參議員波特曼（Rob Portman）和特拉華州民主黨籍參議員卡珀（Tom Carper）領銜的41位參議員在信中表示，他們強烈支持為美國製造商、生產商和進口商有關減免對中國產品徵收的關稅的申請建立一個全面的程序。

這些參議員認為，重啟一個全面性的關稅排除程序既可以使美國繼續對中國施壓，同時也可以減輕關稅給美國商家和工人帶來的經濟痛苦。

在這之前，美國總統拜登（Joe Biden）1月20日在一次記者會上說，知道有些商業團體正強烈要求開始降低特朗普（Donald Trump）政府對中國商品徵收的關稅。美國貿易代表戴琪正在就這個議題努力，但解除對中國商品的關稅的時機還未成熟。