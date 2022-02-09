記者發文介紹北京冬奧列車　美國交通部長「躺槍」

北京冬奧會期間，美媒記者連發兩條Twitter推文介紹冬奧列車，引起海外網民關注。



2月7日，彭博社冬奧記者森來實（Kurumi Mori）連發兩條推文，介紹她在北京冬奧列車上的乘車體驗。整潔的車廂與完備的設施引得一些海外網民感嘆中國基礎設施建設取得的成果，還有人則標註美國交通部長。

7日當天，森來實先在推特上傳了一條影片，展示她拍攝下的冬奧列車車廂內部景象，並配文稱：「請看看中國高速鐵路列車的內部。相當不錯，有很可靠的wifi和插座。剛到張家口參加今天的單板滑雪比賽活動。」

據森來實在影片中介紹，她乘坐的列車是中國高鐵，從北京開往張家口，專供北京冬奧會人員乘坐。

森來實邊走邊拍，特意展示了一個用於分隔的隔離車廂，指出這是因為冬奧列車為防疫設置了閉環和非閉環車廂。

在這條推文發布後不久，森來實又發文分享她的乘坐感受。她感慨中國高鐵感覺很像日本子彈頭列車新幹線，還上傳了幾張照片，詳細展示冬奧列車車廂內部的一些設施——「滑雪器材存放櫃、活動靠背扶手椅、盥洗室和咖啡廳」。

森來實的這兩條推文隨即受到一些海外網民關注，有人感慨於中國基礎設施建設取得的成果，評論稱：「當一個國家真正投資基礎設施時，所發生的事情會很了不起。」

還有人對比起了本國的交通工具。比如，有網民特意艾特了美國交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg），頗帶反諷語氣地問道：「這看起來就像美國的高鐵，對吧，@部長皮特？」

此外，有人還追問森來實冬奧列車上是否有無障礙廁所。森來實給了肯定的回覆，並拍攝了一條影片，介紹稱「它在輪椅旅客座位區的旁邊」。

值得一提的是，除了森來實展示的無障礙廁所、滑雪器材存放櫃等便捷設施設備外，北京冬奧列車還為奧運賽事新聞報道配備了5G超高清演播室，實現了超高清訊號的長時間穩定傳輸，這也是全球首次在350公里時速的高鐵列車上依託5G技術打造超高清直播演播室。