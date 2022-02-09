歐盟晶片法案出爐：點名美日為理想夥伴　對台積電開放市場

歐盟2月8日公布「歐洲半導體晶片法案」，撥款430億歐元，以減少在這一戰略領域對亞洲的依賴。歐盟也稱台灣在半導體製造領域的重要性，歡迎台企合作。



歐盟委員會執行副主席兼數碼執委韋斯塔格（Margrethe Vestager）稱正在進行的討論，也關係到台積電，歐洲市場將對台積電開放。

歐盟公布的「歐洲半導體晶片法案」計劃，將投入超過430億歐元的公共和民間投資，以使歐盟在2030年市場佔有率較現階段10%翻倍到20%。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，將透過投資、監管以及與戰略合作伙伴合作，使歐洲成為晶片產業的領導者。在提到與哪些國家合作時，她點名理念相念夥伴包括美國或日本。

具體來看：

1、投資110億歐元加強研發創新水平，用於發展先進設備、原型試產線、生產人員培訓等項目；

2、 建立一個全新框架，以吸引投資、提高製造能力、確保供應。同時，還將建立「晶片基金」，用於幫助初創企業獲取融資；另設半導體股權投資基金，支持大中小企業市場擴張；

3、 委員會與成員國之間將建立協調機制，收集關鍵情報以監測半導體供應鏈，把握薄弱點及瓶頸，作出危機評估並及時響應。

歐盟委員會鼓勵成員國立即展開協調工作，了解歐盟半導體產業鏈現狀，發現潛在干擾項並糾正，以渡過「缺芯」。

值得注意的是，就在同日，與此前美國商務部行為類似，歐盟委員會也發出一項向相關半導體廠商發出調查問卷，收集當前及未來的晶圓與晶片需求的詳細訊息，以幫助歐盟「更好地了解『缺芯』對歐洲工業的影響」。