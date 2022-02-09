美媒：海地總理亨利涉嫌參與策劃刺殺總統案

美媒2月8日指，海地總理亨利（Ariel Henry）涉嫌參與策劃海地已故總統莫伊茲（Jovenel Moise）遇刺案。



據美國有線新聞網絡（CNN）2月8日報道，海地警方初步調查顯示，海地總理亨利與警方確認的總統刺殺案頭號嫌疑人巴迪奧（Joseph Felix Badio）有密切關聯。

2021年7月7日凌晨，53歲海地總統莫伊茲在官邸遇刺，身中12槍後身亡。總統夫人亦受槍傷，幸不傷及性命。在確定了兩名嫌疑人後，海地司法部門對總統遇刺案的調查仍在進行，但已經停滯數月。

CNN消息稱，海地警方此前確認的頭號嫌疑人、刺殺行動的組織者曾是一名反腐官員，名叫巴迪奧，目前仍在逃亡。

海地警方2021年8月的初步調查報告顯示，就在總統莫伊茲遇刺後的幾個小時內，總理亨利與巴迪奧進行了多次通話。

CNN報道稱，多個執法部門的消息人士表示，他們已經列出了一系列可疑的行動，而這些行動詳細說明了總理涉嫌參與暗殺：策劃莫伊茲的死和幫助策劃隨後的掩蓋行動。而且，當兩個最高司法官員對他提出潛在指控，他們被解僱了。

2021年9月初，時任海地最高檢察官克勞德（Bed-Ford Claude）公開了上述證據，並要求對亨利提出指控。

亨利拒絕出庭接受訊問，隨後在接受CNN採訪時表示「不記得」有這樣的通話，並稱該指控僅是政治性的。

在之後的9月14日，克勞德和他的上司、支持對亨利展開調查的時任海地司法部長文森特（Rockfeller Vincent）均遭解僱。

「亨利是一切的中心，」一名調查員告訴CNN，「自從接任總理以來，他所做的一切就是阻撓（調查）並讓我們結束。」

2021年7月20日，海地民眾在首都太子港悼念被暗殺身亡的前總統莫伊茲。（AP）

CNN給亨利的電話沒有得到回覆，儘管他此前否認與暗殺有任何牽連。

莫伊茲2021年2月7日曾宣稱其安全部隊挫敗了一起未遂政變，懷疑自己被國內強大的政治勢力視為目標。同年7月5日，莫伊茲提名亨利為總理。7月7日，莫伊茲遇刺，亨利此時尚未就職。