加拿大反防疫示威蔓延至美國　美式足球超級碗或受阻

加拿大貨車司機反疫苗強制令的示威活動持續，美國國土安全部2月10日警告，美國多個城市可能舉行類似示威，令即將上演的美式足球超級碗（Super Bowl）可能受到影響。



雅虎新聞（Yahoo News）報道，美國國土安全部向全國執法部門發出公告，指收到報告，顯示貨車司機計劃在未來數天於美國主要城市發起「自由車隊」示威，估計由加州開始，之後前往首都華盛頓。

公告提到，示威者組成的車隊可能嚴重影響全國交通，當局會繼續監察情況，並預計示威會維持至3月中，因此2月13日在洛杉磯舉行的超級碗，以及總統拜登（Joe Biden）3月1日到國會發表國情咨文（State of the Union Address）或受到阻礙。不過當局同時指出，沒證據顯示當地的示威或會引起暴力事件。

目前這場示威已經蔓延至全球多地，法國民眾在9日亦發起自由車隊行動，並準備前往比利時布魯塞爾的歐盟總部。巴黎警方10日以可能危害公共安全為由，宣布11至14日期間禁止在巴黎舉行類似示威，違者將面對入獄、罰款及吊銷駕駛執照等刑罰。布魯塞爾方面亦表示會採取措施，禁止有關車隊入境。

法國政府發言人表示，理解民眾的抗疫疲勞，但強調法國是其中一個向民眾實施最少限制的歐洲國家。總統馬克龍（Emmanuel Macron）領導的共和前進黨一名國會議員稱，政府有聆聽民意，但示威者的訴求並不清晰。