烏克蘭局勢｜俄羅斯與白羅斯展開軍演　烏克蘭批評借演習封鎖黑海

俄烏邊境局勢持續緊張，俄羅斯與白羅斯自2月10日起展開10日軍演。演習分佈在多個地點舉行，特別是白俄與烏克蘭接壤的布列斯特地區，但具體參與演習的士兵和裝備數量未知。



演習「聯合決心2022」（Allied Resolve 2022）在10日起舉行，俄羅斯國防部表示，演習是為阻止和擊退外部侵略而進行準備，是防禦行動的一部分。俄羅斯黑海艦隊亦會在黑海舉行軍演，6艘俄羅斯軍艦已經從地中海抵達黑海。

烏克蘭批評俄羅斯借演習堵塞航道，嚴重影響烏克蘭的貨運，公然漠視國際法規和準則。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）亦發聲明譴責，批評俄羅斯與白俄在邊境集結軍隊，是施加心理壓力的一種手段。

圖為2月10日，俄羅斯攻擊艦離開克里米亞塞瓦斯托波爾港口，前往演習。（AP）

法國亦稱這次是俄羅斯自冷戰以來在白羅斯的最大規模演習，形容是一種「暴力姿態」。因白羅斯與烏克蘭接壤邊境更接近烏克蘭首都基輔，有擔憂指俄羅斯會借演習機會向烏克蘭發動攻擊。

另一方面，美國國務院再次發表聲明，稱由於俄羅斯軍事行動的威脅增加，烏克蘭安全局勢難以預測，並可能突然惡化，敦促正身處烏克蘭的國民立即離開美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）與白羅斯軍方將領通電話，是雙方首次正式交流。國防部發言人表示，雙方聯繫是要減少誤判機會。