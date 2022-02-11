俄德烏法會談毫無結果　俄情報部門稱烏克蘭正積極備戰

2月10日在柏林舉行的俄、德、烏、法四方會談沒有取得任何進展，雖然雙方均表示同意繼續談判，但據俄羅斯情報部門稱，烏克蘭正積極為戰爭做準備。



據俄新社2月11日消息，在柏林舉行的「諾曼底模式」的政治顧問會議沒有取得任何具體的成果或聲明。俄羅斯總統辦公廳副主任科扎克（Dmitry Kozak）稱，烏克蘭拒絕在最終文件中引用《明斯克協議》中關於頓巴斯的部分內容。

這是烏克蘭拒絕同意的關鍵分歧，即頓巴斯未來的地位「應在與某些地區（頓涅茨克和盧甘斯克地區）的代表協商和討論後決定」。

「不幸的是，近9個小時的談判結束了，但文件中沒有任何明顯、切實的結果。我們試圖在1月26日巴黎會議的基礎上，就會談的最終聲明達成一致，但我們至今無法克服這些分歧」，科扎克說。

在烏克蘭東部盧甘斯克地區的前線陣地，俄羅斯總統普京 （Vladimir Putin） 的肖像被當成了靶子。（AP）

據英媒2月11日報道，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，烏克蘭和俄羅斯10日進行了近9個小時的會談，雙方未能就聯合文件達成一致，但雙方同意繼續談判。

葉爾馬克在電視簡報會上表示，雙方可能很快會再次會面，並希望在交換囚犯和在烏克蘭東部開放檢查站方面取得突破。

俄羅斯《消息報》稱，這次在柏林舉行的以俄、德、烏、法為代表的會談是本輪烏克蘭危機外交解決方案的又一次嘗試。雖然此前在巴黎會議上，各方同意在頓巴斯地區停火，然而據科扎克的說法，即便如此，本次會談的結果也「幾乎為零」。

科扎克在簡報會上表示，會議沒有討論與烏克蘭軍隊和武器集中在頓巴斯接觸線有關的安全問題。他提到，目前大量烏克蘭軍隊和武器正集中在頓巴斯的分界線上。

烏克蘭領土防禦部隊的成員，武裝部隊的志願軍事單位，在烏克蘭基輔附近訓練。（AP）

據塔斯社2月10日報道，烏克蘭正緊鑼密鼓地為戰爭做準備，並且毫不隱瞞。烏克蘭所有具有戰鬥力的武裝力量都已集中在頓巴斯的接觸線上，數百噸的軍事裝備和彈藥正不斷運送至烏克蘭。

俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergey Naryshkin）表示，烏克蘭安全局和烏克蘭武裝部隊正準備在頓巴斯的接觸線上進行挑釁，並打算以編造敍利亞「白頭盔」的方式將其記錄下來。

「由北約特種作戰部隊組建的顧問和教官隊伍人數正在不斷壯大。我們甚至有存在於多國的極端分子隊伍出現的消息」，納雷什金說。