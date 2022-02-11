烏克蘭局勢｜拜登籲在烏公民立即離開：情況可能很快變得瘋狂

俄羅斯與烏克蘭局勢持續緊張，雙方都分別開展為期10天的軍事演習，此外數國斡旋亦未見有效緩和局勢，美國總統拜登（Joe Biden）2月10日呼籲身處烏克蘭的美國公民立即離開。



拜登10日呼籲美國公民立刻離開烏克蘭。他說，如果俄羅斯入侵，美國不會派部隊去救援有意逃離該國的美國人。他警告說，該區局勢可能很快就變得瘋狂。

美國務院10日上調烏克蘭旅行風險建議至四級，即不建議前往。

美國務院發聲明稱，由於俄羅斯軍事行動的威脅增加，烏克蘭安全局勢難以預測，並可能突然惡化，敦促正身處烏克蘭的國民立即離開。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月6日，烏克蘭首都基輔一個名為「不要驚慌！做好準備！」的訓練活動中，有烏克蘭民眾學習實戰技巧。（AP）

俄烏邊境局勢持續緊張，俄羅斯與白羅斯自2月10日起展開10日軍演。演習分佈在多個地點舉行，特別是白俄與烏克蘭接壤的布列斯特地區，但具體參與演習的士兵和裝備數量未知。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）2月7日晚間表示，烏克蘭軍隊將於2月10日至2月20日舉行軍演，以回應俄羅斯在靠近烏克蘭北部邊境的白羅斯舉行的演習。