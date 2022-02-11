韓總統選舉第二場電視辯論將舉行　尹錫悦稱徹查現政府成熱門話題

韓國第20屆總統選舉四大候選人11日將舉行第二場電視辯論會，預計在野黨國民力量候選人尹錫悦日前所言「若當選將徹查現政府弊案」將成為熱門話題。



據韓聯社2月11日報道，韓國第20屆總統選舉第二場電視辯論會2月11日20時舉行，執政黨共同民主黨李在明、最大在野黨國民力量尹錫悦、正義黨沈相奵和國民之黨安哲秀將參加此次電視辯論。

據報道，這場大選辯論會由韓國記者協會主辦，韓聯社TV等6家電視台承辦，辯論會時長約2小時，辯題依次是20到39歲青年政策、自由話題選人提問、新冠防控評價與補償對策、政策話題選人提問。

韓聯社表示，尹錫悦日前所稱「如果執政將調查清算現政權積弊」的言論有望成為熱議話題。

日前，尹錫悦在接受採訪時被問及，若他成功當選新一屆韓國總統，是否會像現任文在寅政府當選初期一樣徹查前政府弊案。

尹錫悦對此給出了肯定回答，但表示自己身為總統不會干預調查過程。尹錫悦稱：「現政府對前政府的調查是依照憲法和原則，難道下屆政府調查現政府舞弊就是報復嗎？凡事都應該按照程序走。」

對此，韓國總統文在寅和執政黨總統候選人李在明都要求尹錫悦道歉。

韓聯社引述青瓦台國民溝通首席秘書樸洙賢表示，文在寅在2月10日的幕僚會議上「對尹錫悦毫無根據地把現政府誣陷為積弊調查對象表示強烈憤怒，並要求尹錫悦道歉」。李在明也表示，現在是致力於克服危機、恢復經濟的時候，希望尹錫悦向韓國民眾道歉。

2022年1月3日，韓國執政黨共同民主黨總統候選人李在明（左）與國民力量黨候選人尹錫悦在首爾出席交易所開盤儀式。（AP）

據韓聯社2月10日報道，韓國四家民調機構當日聯合發布的一項民調結果顯示，李在明和尹錫悦目前支持率持平，均為35%。安哲秀和沈相奵的支持率分別為9%和4%，其餘受訪者則表示無支持候選人或不清楚。

民調顯示，在好感度方面，安哲秀以48%居首、尹錫悦為40%、李在明為39%。

韓國總統選舉將於3月9日進行。當地時間2月3日，四位總統候選人舉行了首場電視直播辯論。