美軍方報告　就阿富汗撤軍批華府　拜登拒絕接受

美國總統拜登（Joe Biden）拒絕承認陸軍對美軍撤離阿富汗一事的調查報告。報告顯示，軍方官員批評拜登政府在美軍撤離時未能掌握阿富汗局勢。



據美國NBC新聞2月10日報道，美國總統拜登當日接受NBC新聞萊斯特霍爾特（Lester Holt）採訪被問及阿富汗事件調查報告時表示，這份報告與他對政府處理撤軍的印象不符。

「不，這不是我被告知的。」拜登在被問及《華盛頓郵報》報道的調查細節對他來說是否屬實時說。而當被問及他是否拒絕報告的調查結果時，拜登回答說：「是的，我是。」

《華盛頓郵報》2月9日報道，陸軍的這份調查報告長達數千頁，包含了2021年夏天參與從阿富汗撤軍的指揮官的宣誓證詞。報告中引用軍方官員的話指責白宮和國務院官員不承認塔利班在美軍撤出該國時迅速推進。

當地時間2021年8月31日，美軍撤離阿富汗首都喀布爾後，塔利班特種部隊抵達哈米德·卡爾扎伊國際機場。（AP）

雖然大多數美國人都支持從阿富汗撤軍，但美軍撤離的混亂狀況卻引發了對政府處理方式的批評。

拜登堅定地為他的撤軍決定辯護，稱留在阿富汗會付出更多美國人的生命，並迫使美國投入更多力量打擊塔利班。「現在沒有好時機撤離，但如果我們沒有撤離，我們將不得不重新投入大量軍隊。」

在被問及上述陸軍報告時，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）稱政府已經為「一系列突發事件」做好了準備。普薩基說：「當時，國家安全團隊的所有成員都密切協調，制定了一系列應急計劃，為諸多選擇和各種結果做準備。」

不過普薩基也承認，美國官員並沒有預料到阿富汗會像現在這樣迅速落入塔利班手中。