中美前財長對談：全球目前最大的挑戰是通脹

中國財政部原部長樓繼偉與美國財政部原部長保爾森（Henry Paulson）1月中出席全球財富管理論壇・上海蘇河灣峰會，兩人參加一場閉門對談活動，內容2月11日公開。



樓繼偉在會上就全球通脹、勞動力供應不足、供應鏈緊張以及能源危機等問題發表意見。他稱全球經濟遇到的困境並不完全適用於中國。中國外防輸入、內防反彈的疫情管控措施比較有效，且沒有發生通貨膨脹。

他預計今年各國財政貨幣政策將會回調，減輕物價上漲壓力，但對全球來說最大不確定性仍是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。如疫苗能得到普遍有效接種，人員貨物流動可逐步恢復正常，全球復甦將比較強勁。

保爾森：對加徵關稅擔憂

保爾森贊同眼下最大的問題是新冠肺炎疫情。他對於在這個背景下各國間缺乏協調以及保護主義的興起頗為擔憂。他並提醒說，加徵關稅等保護主義行為，以及愈來愈多的科技封鎖現象存在着「走極端」的危險。他稱「我們需要頂住『脫鈎』的重重壓力，未來全球機制將變得愈來愈重要。」

圖為2016年，樓繼偉（前排中）出席第94屆世界銀行及國際貨幣基金組織發展委員會部長級會議。（新華社）

樓繼偉：關注聯儲局政策

樓繼偉稱，倘財政及貨幣政策退出時機不當，或觸發金融危機。當他被問及至於以聯儲局為代表，主要經濟體貨幣政策轉向帶來的外溢效應，是否會導致新一輪金融危機，他稱眼下需關注的是，在超寬鬆貨幣政策退出之時，非常容易觸發那些可能產生的風險。

他稱：「特別是一些國家資產價格到了高位，若財政貨幣政策退出時機或力度、節奏不當，都很可能觸發危機。」

他還提到，2008年全球金融危機與眼下時局有所不同。彼時華爾街機構持有大量「有毒資產」，一旦連鎖性破產就會帶來系統性危機，解決辦法和現在完全不一樣。另一個不同在於當前全球槓桿率高企，刺激經濟增長工具已經不多。在此情況下，美聯儲政策轉向外溢效應也比上次大得多。

保爾森為當下的中美關係感到擔憂。圖為2016年4月19日，中國國家主席習近平在北京會見美國前財長保爾森。（新華社）

保爾森稱金融危機總是會發生，而經歷2008年的艱難時刻後，他得到一個經驗，就是發生危機時開展全球協作非常有用，因此美中兩國在宏觀經濟政策和金融領域進行對話至關重要。

中美合作可如何？

保爾森在會上憶述2008年和2009年他與中國同行精誠合作，避免金融危機造成更嚴重影響。他此後又親眼見證中國通過實施經濟刺激措施擺脫自身困境，也避免全球經濟走向衰退。保爾森說：「我們永遠不知道危機什麼時候到來，但我們需要做好迅速行動的準備。」

保爾森稱儘管中美政治制度、價值觀和經濟體系不同，但也存在非常重要的共同利益，比如氣候變化問題以及全球秩序穩定等。雙方需要制定一個框架來確定開展競爭和合作的領域及方式，以及如何處理兩國間分歧。

他稱：「我們當然可以進行合作，也必須進行合作。」他期待看到美中在貿易領域開展更多合作，並共同推進一些機制性變革。但就目前而言，首先應該關注的問題是共同努力應對冠病疫情危機。

樓繼偉也贊同稱，中美在應對氣候變化、公共衛生危機，以及安全領域等方面有合作空間。他也提到，美方當前的一些做法不利於中美雙方，如對華加徵關稅，實際上就增加美國消費者負擔，「美國做這些事吃虧」。他稱在這個背景下，取消加徵關稅有利於美國消費者，也有利於壓抑當前美國高企的通脹。