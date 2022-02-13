美媒：俄羅斯「三面包圍」烏克蘭　最可能從「這裏」發動入侵

烏克蘭局勢愈發緊張，美國推斷俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結逾10萬名士兵，並警告俄方可能會隨時入侵烏克蘭。

美國有線新聞網絡（CNN）2月12日分析指，俄羅斯兵力遍佈烏克蘭周邊3個地方，包括兩國邊界的俄羅斯一側，即烏東分裂地區、北部的白羅斯（Belarus）以及南部的克里米亞（Crimea）。



烏克蘭東部進攻路線最理想

CNN 12日報道，在上述3個戰線中，烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）的分離地區最惹人關注，這亦成為俄方侵烏的最理想路線，主因從白羅斯和克里米亞進攻充滿風險。

報道引述衛星圖像顯示，俄羅斯境內葉利尼亞（Yelnya）軍事基地本身部署了700輛坦克、步兵戰車和彈道導彈發射器等，但近日上述軍事設備已移到更靠近烏俄邊境的地方。

而與烏克蘭東北部接壤的庫爾斯克（Kursk）和別爾哥羅德（Belgorod Oblasts）的軍事活動也變得更頻繁。

圖為2022年2月10日，烏克蘭軍人在烏克蘭東部頓涅茨克地區的聯合部隊行動控制區進行演習時，乘坐軍車在泥濘的道路上行駛。（AP）

白羅斯地理位置不佳

白羅斯是俄國的親密盟友，兩國10日起展開為期10天的聯合軍事演習，相關規模是冷戰以來最大，加上舉行的時間點等因素引發西方擔憂。

不過從白羅斯攻入基輔的路線非常困難，因俄軍必須要穿過歐洲最大濕地之一、面積高達10.4萬平方英里的平斯克沼澤地（Pinsk，又稱Pripet），才能進入烏克蘭；而在潮濕的天氣下，機械化部隊很難穿越沼澤。

克里米亞市內不利進攻

2014年被俄羅斯吞併的克里米亞也成為可能侵烏的路線選項。美國衛星圖像公司Maxar拍得，克里米亞首都辛菲羅波爾（Simferopol）以北出現逾550個部隊帳篷和數百輛軍車，10日也首次在克里米亞西北海岸城鎮斯拉夫尼（Slavne）見到有裝甲車等軍事集結，而黑海港口城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）也部署了6艘大型兩棲登陸艦。

戰略與國際研究中心（CSIS）的分析師認為，俄軍或試圖在克里米亞西北部，將大型兩棲登陸艦駛入黑海港口敖得薩（Odessa），並直接進入烏克蘭。惟敖德薩是人口密集的城市，在市內進行戰鬥會對防守一方更有利，因此對俄軍風險更高。