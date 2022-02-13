美媒：俄羅斯「三面包圍」烏克蘭　最可能從「這裏」發動入侵

烏克蘭局勢愈發緊張，美國推斷俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結逾10萬名士兵，並警告俄方可能會隨時入侵烏克蘭。
美國有線新聞網絡（CNN）2月12日分析指，俄羅斯兵力遍佈烏克蘭周邊3個地方，包括兩國邊界的俄羅斯一側，即烏東分裂地區、北部的白羅斯（Belarus）以及南部的克里米亞（Crimea）。
烏克蘭東部進攻路線最理想
CNN 12日報道，在上述3個戰線中，烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）的分離地區最惹人關注，這亦成為俄方侵烏的最理想路線，主因從白羅斯和克里米亞進攻充滿風險。
報道引述衛星圖像顯示，俄羅斯境內葉利尼亞（Yelnya）軍事基地本身部署了700輛坦克、步兵戰車和彈道導彈發射器等，但近日上述軍事設備已移到更靠近烏俄邊境的地方。
而與烏克蘭東北部接壤的庫爾斯克（Kursk）和別爾哥羅德（Belgorod Oblasts）的軍事活動也變得更頻繁。
白羅斯地理位置不佳
白羅斯是俄國的親密盟友，兩國10日起展開為期10天的聯合軍事演習，相關規模是冷戰以來最大，加上舉行的時間點等因素引發西方擔憂。
不過從白羅斯攻入基輔的路線非常困難，因俄軍必須要穿過歐洲最大濕地之一、面積高達10.4萬平方英里的平斯克沼澤地（Pinsk，又稱Pripet），才能進入烏克蘭；而在潮濕的天氣下，機械化部隊很難穿越沼澤。
克里米亞市內不利進攻
2014年被俄羅斯吞併的克里米亞也成為可能侵烏的路線選項。美國衛星圖像公司Maxar拍得，克里米亞首都辛菲羅波爾（Simferopol）以北出現逾550個部隊帳篷和數百輛軍車，10日也首次在克里米亞西北海岸城鎮斯拉夫尼（Slavne）見到有裝甲車等軍事集結，而黑海港口城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）也部署了6艘大型兩棲登陸艦。
戰略與國際研究中心（CSIS）的分析師認為，俄軍或試圖在克里米亞西北部，將大型兩棲登陸艦駛入黑海港口敖得薩（Odessa），並直接進入烏克蘭。惟敖德薩是人口密集的城市，在市內進行戰鬥會對防守一方更有利，因此對俄軍風險更高。