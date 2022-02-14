土耳其電價暴漲　民眾燒掉帳單以示抗議

土耳其統計局數據顯示，今年1月土耳其CPI按年上漲了近50%，漲幅創20年來最高紀錄。



綜合中國央視2月14日報道，對於企業來說，土耳其的今年電價較2021年上漲了近130%。電價的暴漲迫使土耳其代尼茲利省小鎮巴巴達數千台紡織機停轉，工人失業。

當地時間9日，土耳其安卡拉、伊斯坦堡、迪亞巴克爾等城市均出現反對能源價格飆升的抗議人群。他們舉着標語站在供電公司的門口抗議，有的人還點燃手中的電費帳單，以示拒絕支付。

土耳其政府從2022年1月1日起，大幅度提高了燃氣、電力、燃油等能源的價格。以電力價格為例，每個月低於150千瓦時的土耳其民用電價，為每千瓦時1.37里拉，與之前相比上漲52%；高於150千瓦時的，每千瓦時價格高達2.06里拉，漲幅為127%。商用電力價格也上漲127%。此外，從1月起，土耳其居民和工業天然氣價格的漲幅也從25%到50%不等。

除了能源開銷，土耳其民眾其他生活成本也因為通脹急劇增加，有新生兒的家庭發現，尿片和奶粉的開支幾乎翻了一倍。

由於土耳其貨幣里拉急速貶值，土耳其今年1月份消費者價格指數按年上漲近50%，創下近20年按年最大漲幅。日前，土耳其總統埃爾多安的發言人表示，政府將採取措施防止民眾被通脹壓垮。